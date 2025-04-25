「粉紅超跑」將起駕 台灣大 AI 助陣 派出百位工程師、行動基地車守護

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖進香將於5月1日深夜登轎起駕，展開為期10天9夜的徒步活動，今年突破30萬人，創新高。台灣大哥大宣布，提前啟動白沙屯進香網路部署，5月1日起，集結超過百位工程師，沿400公里遶境路線，橫跨苗栗縣、台中市、彰化縣與雲林縣4縣市，全線動員進行訊號優化，並於苗栗通霄白沙屯拱天宮、慈后宮、雲林北港朝天宮等地設置行動基地車。

台灣大強調，同時擴充4G五個頻段（700MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2600MHz）與5G總計100MHz頻寬（60MHz + 40MHz），強化網路容量與穩定度，24小時不間斷監控流量狀況、即時排除異常，無論信眾是在沿路拍照打卡、即時直播媽祖鑾轎、或與親友視訊分享心情，都能隨時連線、即時傳送白沙屯媽祖的庇佑與祝福。

此外，台灣大指出，本次也導入「AI智慧人流動態資源管理機制」，以高出平日15倍的偵測效率，即時掌握人潮熱區動向，系統每分鐘更新一次網路數據與人流分布，靈活調度網路資源，隨時強化熱點地區容量配置。即使在信眾最密集的時段與地點，也能確保使用者網路不壅塞、不卡頓。

白沙屯媽祖進香為全台媽祖遶境活動中徒步距離最長、行進方式最為獨特的活動。由於路線全憑鑾轎指引，無固定行程，且鑾轎行進快速靈活，加上頂部粉紅色遮雨布的標誌性造型，信徒親暱地稱之為「粉紅超跑」。

近年白沙屯媽祖進香路線呈現往東延伸趨勢，讓進香隊伍行經更多鄉鎮與道路以接觸更多信徒，台灣大全力以赴因應此一盛事以鞏固行動網路品質，除參考歷年遶境路線於沿線站點進行容量擴充及活動因應外，活動期間即時監控以預測活動路徑，提前進行站台因應及話務調整，守護信眾的語音與數據連線品質。

今年4月4日至13日的大甲媽祖遶境期間，台灣大表示，整合擴充五倍網路容量，因應人潮集中時段與地區高達350%的流量成長，確保信徒語音與數據連線順暢。