華碩、ROG 創新出擊 COMPUTEX 2025 鎖定電競與 AI 應用

華碩（2357）與ROG玩家共和國25日宣布，將於COMPUTEX 2025展示多項創新技術、AI 全面應用及電競極致戰備。華碩以「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」為主題，展現AI在基礎建設、平台、應用功能與邊緣裝置的全面潛力。ROG則以主打創新設計與強悍效能的ROG Lab為概念，集結領先業界的前瞻電競裝備，展現天生無懼的無限魅力，助攻玩家發揮極限潛能。

華碩致力於提供尖端技術，協助全球企業與個人釋放 AI 潛能，推動創新發展的同時，持續優化日常生活品質，並積極實踐科技永續願景。華碩將在本次展區呈現多項完整的 AI 基礎架構解決方案，全力支援企業AI 開發與部署流程，並同步展示AI邊緣運算與物聯網產品，針對關鍵產業打造多元應用場景，迎向智慧未來。

展區涵蓋以下面向：一、Workspace AI：全面強化工作效率與資安防護，支援隨時隨地的高效協作。二、Industrial AI：打造更智慧、高效的生產流程，實現升級產業動能。三、Everyday AI：將直覺易用的 AI 功能導入消費型裝置，簡化並升級日常體驗。四、Creator AI：為創作者提供強大的工具，釋放無限創意。五、Healthcare AI：結合生成式 AI、深度學習與混合雲技術，提供更智慧、個人化且高效的醫療照護解決方案。

ROG Lab 則充分展現其創新實驗精神，將推出一系列融合尖端設計與強悍效能的產品陣容，包含電競筆電、主機板、顯示卡、螢幕與周邊配件，滿足各類遊戲裝置需求。現場除了展示ROG創新科技與研發故事，帶領玩家一窺電競未來趨勢，更規劃多項沉浸式互動體驗。例如Illumotion能展現 AI 如何結合效能與美學，打造智慧化的遊戲體驗；而Future Gamer則是透過沉浸式互動，重新詮釋新世代玩家的多元樣貌。