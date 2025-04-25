快訊

首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損

iPhone 17 Air有夠薄！iPhone 17系列厚度比較 他驚豔：一摸就不想換其他型號

起而行綠能AMPA展重磅宣布 兆瓦級充電技術首度亮相

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
起而行綠能公司（eTreego）推出全球首創「電動巴士智能防火毯」。 圖／起而行綠能公司提供
起而行綠能公司（eTreego）推出全球首創「電動巴士智能防火毯」。 圖／起而行綠能公司提供

起而行綠能公司（eTreego）於2025年台北國際汽機車零配件展（AMPA）展示突破性充電解決方案，首度公開符合國際MCS標準的兆瓦級超高速充電系統，同步推出全球首創「電動巴士智能防火毯」，以硬體革新搭配雲端五大安控系統，奠定電動車充電安全新標竿。展會現場吸引來自美國、日本、印度、東南亞等地區的企業代表與專業買家高度關注。

起而行綠能公司2017年成立，為工研院衍生的新創企業，持續致力於電動車充電樁與雲端管理平台的研發與創新，積極推動全球市場的布局。

起而行綠能董事長簡金品表示，起而行綠能已進軍美國、新加坡、韓國、歐洲、日本等市場，並與越南V-GREEN簽署合作備忘錄，未來在越南、印尼及菲律賓等，將積極拓展更多市場。

此外，起而行綠能董事長簡金品還提到研發多款先進產品，其中主要亮點包括：符合最新MCS標準的NOVA超高速充電樁，專為大型電動車設計，提供高功率、極速的充電效率，保障充電過程穩定安全外還有結合廣告、充電資訊投影功能設計。另，還有現階段最適合商業區域及公共空間使用的大功率幾種Prime One，能透過15吋智慧型螢幕即時傳遞廣告，提升業務場域的附加收益。

以及IRON 40雙槍直流充電樁，可一次滿足美國CCS1與NACS雙標準需求，提供車主多元選擇，顯著提升充電效率及站點使用率；還有專為東南亞車隊市場量身打造的CYBER UDC 22kW直流充電樁，穩定高效，配備優化的充電管理系統，有效提升車隊營運效率。

起而行綠能董事長簡金品表示，本次展出的兆瓦級充電技術已有歐洲、中東買主展現興趣。另外小快充系列也積極拓展菲律賓等新興市場洽談合作，未來將進一步拓展新興市場。

在軟體服務部分，則攜手充壩技術服務（gochabar）結合硬體技術與雲端平台，推出全方位智慧充電管理系統，提供從建置到營運的一條龍解決方案，已獲多家營運商、社區大樓與建設公司採用。面對充電安全日益受到重視，充壩此次於展覽中領先推出「五大安控系統」，打造全台最安心的電動車充電環境。

雲端管理系統可即時監控各充電樁與電力環境狀態保障充電安全，搭配紅外線熱感應系統，精準偵測電池異常高溫，提前預警潛在風險；720°全景AI煙霧監控運用工業級AI，有效辨識火煙源頭；UV火焰哨兵系統採日本高靈敏感測器，1秒內觸發警報，準確率高達99.9%；且結合移動式滅火毯模組，可於現場快速部署，爭取寶貴救災時間。

會場上也首次展出全台第一個電動巴士防火毯，結合上述技術及防火毯移動架，讓使用者能更安全、便利地操作防火毯，進一步提高電動車營運的安全性。

起而行綠能公司搶攻全球綠能市場，持續以創新技術推動電動車充電基礎建設，提供高效、安全的充電解決方案。歡迎國內外合作夥伴、充電站營運商、車隊管理者及相關企業蒞臨AMPA展會現場，親身體驗最新充電技術與安控系統。邀請各界合作，共同開拓全球綠色運輸市場，打造更智慧、更安全的充電生態圈。 圖／起而行綠能公司提供
起而行綠能公司搶攻全球綠能市場，持續以創新技術推動電動車充電基礎建設，提供高效、安全的充電解決方案。歡迎國內外合作夥伴、充電站營運商、車隊管理者及相關企業蒞臨AMPA展會現場，親身體驗最新充電技術與安控系統。邀請各界合作，共同開拓全球綠色運輸市場，打造更智慧、更安全的充電生態圈。 圖／起而行綠能公司提供
起而行綠能公司（eTreego）於2025年台北國際汽機車零配件展（AMPA）展示突破性充電解決方案，首度公開符合國際MCS標準的兆瓦級超高速充電系統。 圖／起而行綠能公司提供
起而行綠能公司（eTreego）於2025年台北國際汽機車零配件展（AMPA）展示突破性充電解決方案，首度公開符合國際MCS標準的兆瓦級超高速充電系統。 圖／起而行綠能公司提供

充電樁 綠能 電動車

延伸閱讀

上海車展 電動車占逾7成

英國軍事基地禁止中國電動車？就連說話都要小心！

駕車逆向撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 40歲駕駛送醫出院失聯中

北市電動車充電樁達1276樁 引入隨插即充更直覺

相關新聞

去年全球遭詐騙金額達6880億美元 Google與數發部合作打詐

2024年全球詐騙金額達6880億美元，相當台灣國內生產毛額（GDP）86％。Google今日舉辦亞太防詐論壇，聚焦AI...

美腿夾標榜「躺著滑手機就能瘦」慘了 公平會開罰20萬

華麗熊行銷有限公司在私藏生活網站銷售「Beauty Leg 智能計數美腿夾」商品，廣告宣稱「200下=慢跑30分鐘」、「...

台積電美國廠虧損、就拿中國大賺比…謝金河：是認知作戰「看站什麼角度解讀」

同樣的數字，看你站在什麼角度解讀！ 這兩天媒體上出現顯著的字眼，上面寫著：台積電美國廠去年虧損143億元，南京廠大賺260億元！這是是台積電寄交給股東的年報上公開揭露的數字，但不同立場的媒體就挑出「有用的數字」，拿亞利桑那廠和南京廠來對比，形成的美國廠大賠，中國南京廠大賺的景象。

台積設第6廠？ 高市府：水電無虞

台積電預計在台灣規畫11廠，經濟部長郭智輝日前表示，若在高雄設第6廠，土地及水電都有準備。高市議會昨關注整備情況，經發局...

台積電A14製程 2028年量產

台積電北美技術論壇於美國時間廿三日在加州聖塔克拉拉登場，會中公布最新一代A14製程技術，將在二○二八年開始提供晶圓代工服...

PC 出貨量 研調機構不看淡 宏碁、廣達等有望受惠

美國總統川普發起的關稅戰，導致業界普遍看衰今年PC成長率，但研調機構尼爾森愛科（NielsenIQ，NIQ）指出，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。