起而行綠能AMPA展重磅宣布 兆瓦級充電技術首度亮相

起而行綠能公司（eTreego）於2025年台北國際汽機車零配件展（AMPA）展示突破性充電解決方案，首度公開符合國際MCS標準的兆瓦級超高速充電系統，同步推出全球首創「電動巴士智能防火毯」，以硬體革新搭配雲端五大安控系統，奠定電動車充電安全新標竿。展會現場吸引來自美國、日本、印度、東南亞等地區的企業代表與專業買家高度關注。

起而行綠能公司2017年成立，為工研院衍生的新創企業，持續致力於電動車充電樁與雲端管理平台的研發與創新，積極推動全球市場的布局。

起而行綠能董事長簡金品表示，起而行綠能已進軍美國、新加坡、韓國、歐洲、日本等市場，並與越南V-GREEN簽署合作備忘錄，未來在越南、印尼及菲律賓等，將積極拓展更多市場。

此外，起而行綠能董事長簡金品還提到研發多款先進產品，其中主要亮點包括：符合最新MCS標準的NOVA超高速充電樁，專為大型電動車設計，提供高功率、極速的充電效率，保障充電過程穩定安全外還有結合廣告、充電資訊投影功能設計。另，還有現階段最適合商業區域及公共空間使用的大功率幾種Prime One，能透過15吋智慧型螢幕即時傳遞廣告，提升業務場域的附加收益。

以及IRON 40雙槍直流充電樁，可一次滿足美國CCS1與NACS雙標準需求，提供車主多元選擇，顯著提升充電效率及站點使用率；還有專為東南亞車隊市場量身打造的CYBER UDC 22kW直流充電樁，穩定高效，配備優化的充電管理系統，有效提升車隊營運效率。

起而行綠能董事長簡金品表示，本次展出的兆瓦級充電技術已有歐洲、中東買主展現興趣。另外小快充系列也積極拓展菲律賓等新興市場洽談合作，未來將進一步拓展新興市場。

在軟體服務部分，則攜手充壩技術服務（gochabar）結合硬體技術與雲端平台，推出全方位智慧充電管理系統，提供從建置到營運的一條龍解決方案，已獲多家營運商、社區大樓與建設公司採用。面對充電安全日益受到重視，充壩此次於展覽中領先推出「五大安控系統」，打造全台最安心的電動車充電環境。

雲端管理系統可即時監控各充電樁與電力環境狀態保障充電安全，搭配紅外線熱感應系統，精準偵測電池異常高溫，提前預警潛在風險；720°全景AI煙霧監控運用工業級AI，有效辨識火煙源頭；UV火焰哨兵系統採日本高靈敏感測器，1秒內觸發警報，準確率高達99.9%；且結合移動式滅火毯模組，可於現場快速部署，爭取寶貴救災時間。