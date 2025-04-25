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美腿夾標榜「躺著滑手機就能瘦」慘了 公平會開罰20萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
產品誇大廣告詞被公平會認定廣告不實。公平會提供
產品誇大廣告詞被公平會認定廣告不實。公平會提供

華麗熊行銷有限公司在私藏生活網站銷售「Beauty Leg 智能計數美腿夾」商品，廣告宣稱「200下=慢跑30分鐘」、「躺著滑手機就能瘦」等內容。公平會調查後認為並無事實根據，違反公平交易法第21條第1項規定，處新臺幣20萬元罰鍰。

公平會23日在會議中通過裁罰，公平會表示，前述廣告宣稱整體予人印象為使用該商品200下的運動效果等於慢跑30分鐘，且躺著滑手機邊使用該商品就能達到瘦身的效果，雖業者表示是參考重訓消耗卡路里計算，使用該商品200下消耗的卡路里約等於慢跑30分鐘，但業者無法提供相關科學學理或實驗依據來證明，且根據專業機構意見，該商品廣告宣稱的運動效果於醫學上無相關減肥學理依據，因此廣告宣稱已屬虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法規定。

公平會提醒，類似的宣稱一再發生，公平會為維護公平的競爭環境，仍會持續積極執法，因此，業者刊播廣告時，務必善盡廣告主的真實表示義務，如果商品有宣稱特定功效，要先查證及確保與實際情形相符，並有資料佐證，以避免違法遭罰。

公平會 廣告 減肥

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