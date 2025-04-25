雷虎科技自殺式無人快艇「海鯊號 SeaShark 800」亮相

雷虎科技（8033）25日宣布，最新開發的旗艦級無人快艇USV「海鯊號 SeaShark 800」已正式報名參與國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試，訴求為國防「不對稱作戰」的新利器，爭取軍工訂單商機。

這場備受矚目的「比武大賽」，將於2025年6月在宜蘭蘇澳外海舉行，預期將成為雷虎科技向外界展現其在無人載具領域卓越實力的重要舞台。

雷虎科技推出的「海鯊號SeaShark 800」，是一款具備搭載炸藥及遠程導控能力的自殺式攻擊無人艇USV，其目標希望強化台灣在不對稱作戰方面的能力。

為確保這款無人艇的各項規格均能達到最佳標準，雷虎科技正積極在海域進行公開測試，正緊鑼密鼓地展開各項關鍵性能測試，包括高速航行、遠程導控、抗干擾能力，以及自主航行等多項關鍵指標。

雷虎科技海鯊號SeaShark 800 USV無人快艇的規格與性能包括：艇身長8.1公尺，寬2.1公尺，高1.9公尺，滿載排水量達2.7噸，吃水深度小於0.5公尺，最高航速可達50節以上(約每小時92.6公里)，續航力更達600公里(約324海浬)。

匿蹤設計：採用低平船體設計，並具備低雷達反射截面(RCS)特性，大幅提升其匿蹤性能，使其更適合執行高風險的自殺式攻擊任務。雙模導控：同時支援衛星信號與射頻(RF)雙模式遠程導控技術，有效確保在複雜的電磁環境下仍能維持穩定可靠的通訊，遙控距離可達數十至上百公里。

群控協同：搭載雷虎科技自主開發的群控模式(swarm control)，可實現多艘無人艇之間的協同作戰，靈活執行集群攻擊或分散式監控等多樣化任務。智慧辨識：內建先進的AI目標辨識系統，能夠自動識別敵方艦艇、海面漂浮物或其他特定目標，顯著提升攻擊的精準度。

雷虎科技表示，海鯊號SeaShark 800 USV在航速(50節)、續航力(600公里)，以及低平設計等方面，已展現出超越中科院「快奇專案」要求的潛力，公司仍將全力以赴，以期在即將到來的「比武大賽」中取得優異成績。

據了解，中科院的「快奇專案」性能測試，已吸引了包括雷虎科技在內的六家國內外廠商參與。

雷虎科技憑藉其高速性能、遠程導控技術，及先進的AI目標辨識能力，強調海鯊號SeaShark 800 USV已具備競爭優勢。若能在6月的「比武大賽」中脫穎而出，將有機會吸引國內外國防合作夥伴的目光，進一步爭取訂單。