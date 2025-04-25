台積設第6廠？ 高市府：水電無虞

台積電預計在台灣規畫11廠，經濟部長郭智輝日前表示，若在高雄設第6廠，土地及水電都有準備。高市議會昨關注整備情況，經發局表示，水電供應無虞，除再生水外，海水淡化廠規畫中，設廠地點尊重台積電。

議員黃紹庭指出，台積宣布在高雄設廠後，4年來北高雄人口增加，南高雄卻蕭條，希望台積亦能進駐。

台積電2奈米高雄P1廠預計下半年量產，其餘4廠規畫中。議員林智鴻昨關心台積電若持續擴建P6廠，預定地及水電有無問題？經發局長廖泰翔表示，楠梓及橋頭再生水廠2030年可供10.5萬噸再生水，將隨廠商需求完整配套；另高雄用電量遠低於供電量，楠梓產業園區內有變電所用地，可興建超高壓變電站，供電無虞、再生水也不會排擠民生用水。

廖泰翔說，考量後續半導體產業發展，市府和水利署討論設置海淡廠。水利局說明，市府爭取在茄萣、永安一帶設海淡廠，預計每日供水10萬公噸，全案規畫中。

議員黃紹庭指出，南高雄沒有半導體產業，人口持續減少。市府不能再畫餅充飢，希望台積電能進駐亞灣。

廖泰翔回應，持續為台積電找地，亞灣適不適合台積設廠，要看地目與產權，會一併納入內部討論。