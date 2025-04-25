中華電信HiNet邁入30周年，中華電信（2412）董事長簡志誠表示，「海、地、星、空」全方位布局，中華電信是最佳網路資源後盾，積極提升寬頻速度，穩坐寬頻市場龍頭地位，推動OTT影音及資安等創新應用，拓展網路價值，迎向下一個智慧時代。

中華電信推出HiNet以來，歷經撥接、ADSL、光世代，傳輸速度也從「Kbps」、「Mbps」邁向「Gbps」。中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，隨著技術進步，影音、遊戲、視訊會議及AI等創新應用推動，陸續推出300M、500M、1G雙向頻寬，市場對於高速傳輸反應超乎預期。

胡學海表示，截至2024年底，全台寬頻用戶約709萬，Hinet寬頻用戶數為367.9萬戶，且持續往高速移動，300M以上高速用戶占比已經來到45%

簡志誠表示，迎向AI時代，網路要更進化，持續投資行動網路、光纖網路、微波、衛星及海纜等。過去中華電信每年在網路投資都達近300億元，全台高纖涵蓋率高達86%，除持續擴大光纖網路建設，也要以FWA來補足偏鄉涵蓋，同時展望未來IOWN全光網路（APN）布局。

今年以來中華電信已宣布海纜及衛星兩大投資案（46億元投資國際海纜「E2A」，近38億元同步軌道衛星），簡志誠表示，累積投資30多條海纜，斥資二、三百億元跑不掉，衛星投資至少就超過百億元。

簡志誠強調，中華電信進行「海、地、星、空」全方位布局，是最佳網路資源後盾，固網寬頻業務已站在一個絕佳優勢，未來在網路實力持續拓展高速市場布局，同時推動創新應用，拓展網路價值。

胡學海指出，積極推動升速及WiFi全屋通，目前全屋通用戶數超過170萬戶，過去兩年每年都淨增加50萬戶，同時也擴大影視、資安、Google One雲端儲存服務佈局，未來Hami Video用戶數要從100多萬成長至200萬，資安相關業務（防駭守門員、色情守門員）用戶數也突破100萬，未來將持續強化創新應用服務。

針對美國關稅政策議題，簡志誠評估，對於中華電信影響不大，雖部分設備來自歐洲或美國，但影響還小，不至於要修改預算計劃，但後續要觀察企業端後續投資狀況，或是生產基地移動的計畫。

市場關注台廠是否將生產基地從台灣、東南亞移往美國。簡志誠指出，海外布局包含美國、東南亞，在美、日、港、星、越、泰都有子公司，台商在不同地方設立生產基地，中華電信都可掌握一些商機。