全球綠色轉型浪潮，台灣產學界攜手合作，以行動引領永續新局。台灣大哥大（3045）與富邦金控聯手支持輔仁大學推動為期六年的「永續發展領航計畫」，產學共創綠色經濟新時代，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠表示，攜手產官學，引領責任消費與生產，實踐科技為善。

蔡明忠表示，面對全球永續浪潮與資源挑戰，企業應承擔永續發展的責任。台灣大與富邦長期將ESG融入營運核心，從產品設計到供應鏈與服務全面導入綠色思維。攜手輔仁大學展開六年「永續發展領航計畫」，透過產學合作，培育具備永續思維的新世代人才，實踐SDG12的責任消費與生產，為台灣與世界創造更具韌性與包容力的未來。

蔡明忠表示， AI逐步重塑消費與生產的實踐模式，除協助企業降本增效、優化營運，更能大幅促進循環經濟價值。例如電信業結合智慧電網與物聯網技術，可協助製造業透過AI追蹤碳排數據、優化資源配置，提升製程效率，減少庫存浪費，並提升廢棄物分類與資源回收的效率，未來台灣大攜手八大利害關係人與供應鏈夥伴，實踐科技為善的願景。

首屆「2025 國際永續大師高峰論壇暨學術研討會」昨（24）日登場，為期二天，對應聯合國永續發展目標 SDG第12項「責任消費與生產」，探討循環經濟、永續人才、永續能源、綠色金融四大議題。此次邀請國內外產官學專家，包含澳洲聯邦技職署署長Barney Glover、香港城市大學教授郭位，以及來自澳洲、德國、日本、越南與台灣等五國六校國際學者，線上線下逾3,000人次參與。

台灣大永續品牌公關副總劉麗惠擔任首場專題演講，以「Diversity for Good 原生、多樣、創新、共融 」為題，分享台灣大用科技守護美好， 並實踐循環經濟的案例，包括廢手機回收、舊機換新機、認證盒裝二手機及二手平板捐贈偏鄉行動等。

劉麗惠表示，台灣大依循Telco（電信）+Tech（科技）策略，對應SDG12「責任消費與生產」，聚焦「自然資源永續使用」及「永續循環」領域，攜手供應鏈深化永續行動，並透過數據、科技與行動，實現從產品設計到資源回收與消費選擇的永續循環案例。

劉麗惠表示，「以科技打造永續新生活」、「以科技為公益賦能」是兩大重點，落實低碳營運，推動電子帳單，汰換門市耗能設備；啟用ESG概念次世代門市；推動「舊機換新機」，收購舊手機，再轉銷國內外市場，創造經濟效益11億元；推動「Taiwan Mobility」戰略，加速交通運具轉型，推進EV 100進程。台灣大並展示 MyCharge一站式電動車充電服務。