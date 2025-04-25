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PC 出貨量 研調機構不看淡 宏碁、廣達等有望受惠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研調機構尼爾森愛科（NielsenIQ，NIQ）指出，2025年在Windows 10退場、企業升級需求、中國大陸以舊換新補貼及疫情期間購買的產品汰換時間已屆等帶動下，預估PC出貨量將年增3%至4%。PC示意圖。聯合報系資料照
研調機構尼爾森愛科（NielsenIQ，NIQ）指出，2025年在Windows 10退場、企業升級需求、中國大陸以舊換新補貼及疫情期間購買的產品汰換時間已屆等帶動下，預估PC出貨量將年增3%至4%。PC示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普發起的關稅戰，導致業界普遍看衰今年PC成長率，但研調機構尼爾森愛科（NielsenIQ，NIQ）指出，2025年在Windows 10退場、企業升級需求、中國大陸以舊換新補貼及疫情期間購買的產品汰換時間已屆等帶動下，預估PC出貨量將年增3%至4%，有利品牌廠宏碁（2353）、華碩，以及代工廠廣達、仁寶、緯創等PC供應鏈表現。

NIQ在《2025年科技與消費性電子產業趨勢報告》指出，全球市場2025年第1季度到第2季度初，整個消費性電子市場都受到關稅政策震盪，供應鏈廠商在供貨上將面臨成本上升風險，消費者消費也將轉趨謹慎。

NIQ指出，2024年全球PC銷量持平，今年在Windows 10退場、企業升級需求、大陸補貼及疫情間購買的產品汰換時間已屆，預估銷量年可望成長3%至4%。

NIQ表示，隨著OEM廠商和CPU製造商持續推出AI PC與相關CPU，預期AI PC在下半年將逐步滲透至中階市場，加上更多CPU品牌加入市場，有助降低產品價格並推動更廣泛的應用。此趨勢將有利於ARM架構PC的普及，推測non-Apple的ARM架構Mobile PC在2025年可實現超過100%的年增率。

產品方面，個人電腦受惠Windows換機與AI應用推動成長。技術創新如On-device AI裝置端人工智慧、訂製晶片及新形態螢幕將成為高階產品增長動能。

AI 消費

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