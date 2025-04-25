快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

台積電先進封裝技術同步躍進

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）昨（24）日在年度北美技術論壇端出最新A14製程之餘，先進封裝技術同步躍進，預告將於2027年量產9.5倍光罩尺寸的CoWoS，能把更多邏輯與記憶體晶片整合到一個封裝中，以因應高速運算（HPC）快速發展需求。

台積電並宣布，繼2024年發表革命性系統級晶圓（TSMC-SoW）技術後，再次推出以CoWoS技術為基礎的SoW-X，以打造一個擁有當前CoWoS解決方案40倍運算能力的晶圓尺寸系統，SoW-X同樣也預計於2027年量產。

台積電已歸納先進封裝隸屬3D Fabric系統整合平台當中，包含三大部分：3D矽堆疊技術的SoIC系列，以及後段的先進封裝CoWoS家族、InFo家族。台積電多次強調，僅專注於最先進的後段技術，這些技術將幫助客戶開發前瞻產品。法人看好，台積電先進封裝持續精進，有助後續承接更多高速運算訂單。

台積電指出，將於2027年量產9.5倍光罩尺寸的CoWoS，藉此以先進邏輯技術將12個或更多高頻寬記憶體（HBM）堆疊整合到一個封裝中。外界認為，主要呼應AI晶片帶動更多HBM整合至先進封裝需求。

台積電並更新矽光子相關技術進展，包含運用緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術的矽光子整合、用於HBM4的12奈米和3奈米邏輯基礎裸晶，及用於AI的新型整合型電壓調節器。

CoWoS 台積電

延伸閱讀

M31報喜！與台積電合作 推進2奈米eUSB2 PHY IP技術

外資轉賣62億元 逢低加碼台積電逾4000張

打造「醫療照護」互惠共好！台積電健康長壽計畫締結簽約 張淑芬：為更多長輩打造有品質健康生活

台積電法說威能減弱 原因揭曉

相關新聞

北美技術論壇秀A14…台積攻AI 端出最強製程

台積電昨（24）日在年度北美技術論壇端出最強製程A14，是繼A16之後，台積電第二款埃米級製程節點，預計2028年量產，...

Switch 2大追單 帶旺台鏈…獨家組裝廠鴻準將成大贏家

任天堂新遊戲機Switch 2日本市場預購超乎預期旺，即便先前已擴大備貨，仍無法滿足預購訂單，社長古川俊太郎為此在社群平...

台積設第6廠？ 高市府：水電無虞

台積電預計在台灣規畫11廠，經濟部長郭智輝日前表示，若在高雄設第6廠，土地及水電都有準備。高市議會昨關注整備情況，經發局...

台積電A14製程 2028年量產

台積電北美技術論壇於美國時間廿三日在加州聖塔克拉拉登場，會中公布最新一代A14製程技術，將在二○二八年開始提供晶圓代工服...

PC 出貨量 研調機構不看淡 宏碁、廣達等有望受惠

美國總統川普發起的關稅戰，導致業界普遍看衰今年PC成長率，但研調機構尼爾森愛科（NielsenIQ，NIQ）指出，202...

台灣大攜學界挺永續

全球綠色轉型浪潮，台灣產學界攜手合作，以行動引領永續新局。台灣大哥大與富邦金控聯手支持輔仁大學推動為期六年的「永續發展領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。