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北美技術論壇秀A14…台積攻AI 端出最強製程

經濟日報／ 記者尹慧中、編譯葉亭均／綜合報導
法人看好，台積電埃米級製程持續推進，提供更高效能、更低能耗的技術。路透
法人看好，台積電埃米級製程持續推進，提供更高效能、更低能耗的技術。路透

台積電（2330）昨（24）日在年度北美技術論壇端出最強製程A14，是繼A16之後，台積電第二款埃米級製程節點，預計2028年量產，鎖定AI相關應用，並透過增進裝置端AI功能來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。

法人看好，台積電埃米級製程持續推進，提供更高效能、更低能耗的技術，為後續接單增添利器，預料現有先進製程客戶包括蘋果、輝達、超微、高通等大廠，都會是未來A14製程的主要客戶。

台積電北美技術論壇重點
台積電北美技術論壇重點

台積電在奈米製程世代技術命名為N系列，因應未來進入埃米製程時代，技術命名改為A系列。台積電先前已揭露首款埃米製程A16，預定2026下半年先在台灣量產，後續導入美國新廠，昨天再揭露第二款埃米級製程節點A14與量產藍圖。

台積電董事長魏哲家表示，客戶不斷展望未來，台積電技術領先和卓越製造提供可靠的創新藍圖。台積電的先進邏輯技術，例如A14，是連接實體和數位世界的全方位解決方案組合的一部分，為客戶釋放創新，以推進AI未來。

台積電指出，與今年下半年量產的2奈米相比，A14製程在相同功耗下，可提升15%速度；或在相同速度下，降低達30%功率，同時邏輯密度增加超過20%。

台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，台積電有信心半導體整體需求將持續成長，並重申2030年全球半導體銷售超過1兆美元的產業遠景。

不過，外電報導，儘管這是整體晶片產業普遍認同的營收目標，但隨著美國近期宣布一連串關稅措施，投資人對AI泡沫的疑慮已經提高。張曉強表示，產業正發生變化，以往智慧手機零組件製造商通常是最早採用新製程技術的族群，但隨著AI快速發展，如今設計大型AI晶片公司更願意搶先用最新創新技術。

外電報導，台積電也在年度北美技術論壇中說明先前宣布加碼千億美元美國投資計畫細節，張曉強表示，持續把更先進晶片帶到亞利桑那州。

AI 台積電

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