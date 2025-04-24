記憶體罩烏雲 台廠警戒 SK海力士示警下半年市況不妙

南韓記憶體大廠SK海力士昨（24）日公布上季財報優於市場預期，惟公司示警下半年記憶體狀況不妙，主因美國關稅政策未定，使得全球總體經濟不確定性大，可能導致需求波動。法人憂心，下半年記憶體市場飄來烏雲，恐不利南亞科（2408）、威剛、十銓等台廠後市。

法人目前普遍對記憶體後市保守看待，預期下半年可能將再度出現「價量齊跌」慘況，須待美國關稅政策實施後，才有機會進一步明朗。

記憶體市場近況與展望

上半年記憶體市場有AI產品需求暢旺，以及業界趕在美國對電子產品加徵關稅前提前拉貨等助力，惟市場普遍憂心提前備貨的急單潮退去後，下半年旺季需求恐受影響，SK海力士昨天股價因此未隨上季亮眼財報起舞，終場下挫1.5%。

SK海力士首季淨利比去年同期大增322%、達8.11兆韓元，營業利益年比暴增157.8%、達7.44兆韓元（約52億美元），營收年增41.9%至17.64兆韓元，為歷來單季次高，這三個數字也都優於市場預期。不過，上季營業利益季比下滑7.9%，營收季減10.8%，反映傳統淡季影響。

展望後市，SK海力士警告，美國稅政策等總經不確定性已導致需求波動，將影響下半年記憶體市況。

SK海力士指出，雖然一些國家之間的對等關稅措施目前已經暫停，但對半導體產品可能遭課徵關稅的憂慮日漸升高，惟該公司預期關稅對其AI伺服器需求的影響有限，PC和智慧手機等消費電子產品的需求，也預料將受惠於業者今年陸續推出新款配備AI功能的新產品。

業界指出，當前非AI應用記憶體市況，大致可分為消費性及車用、工控等利基型市場。

其中，消費性市場DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）隨著記憶體晶片大廠減產效應奏效，加上首季OEM／ODM回補庫存需求強勁，使得DDR4／DDR5標準型DRAM出現價量回升趨勢，NAND Flash同樣出現止跌回升商機。

至於車用、工控市場需求仍相對疲弱，但價格亦有升溫跡象。

由於美國加徵關稅政策可能在第2季全面到來，屆時OEM／ODM廠及終端通路拉貨成本都會大幅提升，因此，對消費性市場的衝擊可能延伸到至少今年底。

SK海力士DRAM行銷主管坦言，因為關稅政策變動和其他管制，需求不確定性將升高，但這將加速IT消費品的需求，因為一些消費者趕在漲價前搶購產品。SK海力士也試圖安撫投資人，表示關稅帶動的囤貨不會導致客戶庫存過多，不致重創下半年的需求和獲利。