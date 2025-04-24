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任天堂三款首發遊戲助攻 Switch 2買氣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

任天堂新款遊戲機Switch 2預購超火熱，遠優於公司預期。業界分析，任天堂新機預購熱銷，主要在於Switch 2有許多首發遊戲令玩家相當期待，例如《瑪利歐賽車世界》、《艾爾登法環》、《大金剛 Bananza》等三大經典遊戲；尤其是《瑪利歐賽車世界》更與Switch 2主機同捆銷售，激勵新機買氣旺盛。

業界人士表示，Switch 2熱銷的關鍵仍在於遊戲軟體本身的豐富度，過往Switch曾憑藉著《集合啦！動物森友會》的高人氣指數推升銷售量，今年Switch 2也複製該成功模式，推出令玩家喜愛的遊戲，助力新機銷售。

任天堂在日前Nintendo Direct線上直播發表會中，正式公開Nintendo Switch 2的詳細硬體規格，功能上最大亮點是加入更有多人互動性的「GameChat」功能，還同步攜手多個遊戲大廠公開數十款超精彩的Switch 2首發遊戲。

這意味Switch 2可相容幾乎所有當下已販售的Nintendo Switch遊戲。此外，官方也宣布推出「Switch 2 Edition」，可以為現有已發售的部分遊戲加上升級包，提升圖像解析度或加入Switch 2獨有的玩法等。

在線上發表會中，任天堂也同步與多家遊戲大廠攜手發表即將登陸Switch 2的作品，其中甚至有Switch 2獨占遊戲，也顯示遊戲商對新一代機種的重視程度。

Nintendo Switch 瑪利歐賽車

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