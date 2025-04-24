Switch 2大追單 帶旺台鏈…獨家組裝廠鴻準將成大贏家

任天堂新遊戲機Switch 2日本市場預購超乎預期旺，即便先前已擴大備貨，仍無法滿足預購訂單，社長古川俊太郎為此在社群平台X致歉，承諾將追加生產量能，並預告即便有第二波預購，還是會缺貨。法人看好，鴻準是Switch 2獨家組裝廠，將是任天堂追單大贏家。

任天堂於4月2日發表Switch 2，預計6月5日開賣，母國日本為首批預購市場，訂單大爆發。Switch 2是第一代機種發售八年後首度改款，日本買氣超旺，預料全球買家也將狂掃新機。

Switch 2概念股

任天堂新機人氣爆棚，激勵昨（24）日股價大漲5.6%。法人看好新機熱銷將同步點燃台廠供應鏈夥伴出貨引擎，鴻準（2354）是獨家組裝夥伴，營運率先受惠，旺宏、偉詮電、原相、創惟等也將大啖Switch 2追單商機。

古川俊太郎透過任天堂官方X發文指出，4月2日公布Switch 2開賣時間等細節後，就透過自家官網My Nintendo Store接受Switch 2抽籤販售登記申請，光是日本就有高達約220萬人登記抽籤，大幅高於原先預期，也遠高於6月5日開賣時、透過自家官方網購網站所能出貨的數量。

古川俊太郎並透露，第一次抽籤結果公布後，未中籤者會自動納入第二次抽籤名單，但即便包含第二次抽籤的數量，仍無法滿足所有申請者需求，任天堂雖已事前做好準備，對無法滿足用戶期待「深感抱歉」，將全力增產。

業界人士表示，任天堂2017年首次推出Switch時，推出首月全球狂賣270萬台，更因無法滿足市場需求，導致缺貨、轉賣及黃牛盛行的情況，讓消費者大為不滿，本次新機鋪貨與開賣前準備力求更加周全，不料仍遠遠供不應求。

台廠供應鏈方面，鴻準是Switch 2獨家組裝夥伴，並取得機殼訂單，囊括Switch 2組裝與機殼訂單，營運兩頭沾光，將成為台廠大啖Switch 2商機的最大贏家。鴻準今年以來單月營收節節攀高，年增率都在1.4倍以上，3月合併營收120.51億元，年增率更高達近2.4倍，反映大客戶備貨力道相當猛。

旺宏也是任天堂長期夥伴，供應唯讀記憶體（ROM）。法人看好，Switch 2熱銷可望帶動旺宏下半年ROM需求大增，伴隨旺宏另一主要業務NOR Flash需求溫和成長，對產能利用率及毛利產生正向助益，先前提列的高額存貨跌價損失，也將有回沖機會，營運同步看俏。

原相、偉詮電、茂達及創惟分別供應任天堂新機感測IC、電源IC、風扇驅動IC及USB IC，也是此次Switch 2熱銷受惠廠商。原相先前曾提到，遊戲機產品線業績視客戶銷售情況而定，希望今年可有不錯表現。茂達則說，今年首季就感受到遊戲機相關拉貨動能格外強勁。創惟在前一代任天堂遊戲機的USB IC供應比重僅50％，此次新機供貨比重預料將較前一代提升。