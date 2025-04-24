科技台灣、智慧史國齊步 林佳龍：以科技實力協助友邦

外交部長林佳龍24日與史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）共同主持「史國 5G 政府及智慧城市發展計畫」監控中心啟用典禮，見證台史雙邊科技合作的重要成果。林佳龍強調，「科技台灣、智慧史國」，台灣的資通訊產業與智慧城市解決方案早已在國際間打響名號，這項合作計畫不僅是史瓦帝尼數位建設的重要一步，也是台灣和友邦攜手合作、共同打造更美好未來的最佳典範。

林佳龍表示，總統賴清德提出打造「智慧國家」願景，積極推動「智慧國家 2.0」政策，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）也致力以科技帶動國家發展，實現邁向「第一世界」的願景，台史兩國有著共同目標，成為攜手並進的合作夥伴。

林佳龍表示，這次合作計畫率先於史國首都姆巴巴內（Mbabane）建置兩座 5G 基地台，並導入智慧監控系統，整合交通、治安與災害防救等服務，也提供免費公共無線網路，展現科技改善生活的具體成果，未來該計畫也將擴展到史國全國。林佳龍說，戴羅素在致詞中感謝台灣長年對史國發展的支持，尤其在數位化與智慧城市領域的合作，顯著提升史國人民的生活福祉，並強調相關系統未來可應用於災害預警及應變上。

除科技建設外，林佳龍今日也和史瓦帝尼外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）簽署《合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄》，共同抵禦假訊息侵害，守護社會穩定與資訊透明。此外，雙方也簽署聯合聲明，未來將就職訓及勞務合作等議題成立工作小組，強化史國職業訓練，促進兩國技術人才交流，為我國確保更多境外專業技術人才。

林佳龍指出，台灣位處印太第一島鏈前緣，長年面對各種境外資訊戰挑戰，是全球受到假訊息攻擊最嚴重的國家。在防制資訊操弄方面，台灣累積了豐富經驗，也樂願與友邦分享，透過技術合作、專業訓練與經驗交流，提升彼此社會的韌性。

林佳龍最後強調，台灣將持續發揮「Taiwan Can Help」與「Eswatini Can Lead」的精神，以科技作為橋梁，與史國攜手迎向「科技台灣、智慧史國」的新時代。