英特爾攜手合作夥伴 積極搶攻PC處理器市場

英特爾在PC處理器方面，持續以新品捍衛市占率，該公司攜手合作夥伴，24日展示搭載新一代Core Ultra處理器的AI PC與相關應用。

英特爾攜手宏碁、華擎、華碩、技嘉、聯想、微星等合作夥伴，展示一系列搭載Intel Core Ultra 200HX/200H/200V的筆電處理器、搭載Core Ultra 200S的桌上型處理器，以及搭載Intel Arc B系列顯示卡的最新裝置和AI應用。

相關合作夥伴展示其搭載英特爾產品的應用，例如宏碁展示Intel AI Assistant Builder，其Swift Go 14、Swift 14 AI及Swift 16 AI筆電，透過Intel AI Assistant Builder解決方案與宏碁鏡頭技術，可讓宏碁AI智慧銷售助理即時辨識產品並提供重要資訊。

在華碩方面，則展示Intel AI Playground，其ASUS Vivobook S14最高搭載 Intel Core Ultra 5處理器，結合Intel Arc內顯和Intel AI Playground，可協助使用者探索最新的AI技術，包括生成影像、編輯照片，及編寫複雜的研究論文等。

聯想則展示應用專為學習而設計的AI工具Lenovo Learning Zone，主要功能包括即時錄音和文字記錄、將文件和音訊轉換為筆記或測驗形式，以及筆記美化等，還能搭配AI Now助手，進行即時雲端搜尋與翻譯。

微星展示AI Engine、AI降噪、AI Zone等應用，其Vector 16 HX Ai與輕薄型AI筆電Prestige 13 AI+ Evo等機型，可支援如AI Playground等應用以進行圖像生成與延伸，以及執行語言模型。其產品整合多項AI應用，包括透過自動最佳化桌面電腦設定，以增強各種場景的使用者體驗，並可依軟體自動調整系統設定的AI Engine；在嘈雜的環境中，運用三麥克風陣列的AI降噪功能，可讓使用者仍享受到流暢且清晰的音效品質；而集中管理各式AI功能的AI Zone，則能讓使用者直觀地利用AI來協助日常生活和工作。

在主機板方面，華擎也展示應用Intel AI Playground，結合Intel Core Ultra 9 285K和Intel Arc B580顯示卡，可支援Intel AI Playground，提供AI工具與資源，讓開發者體驗AI應用，快速建構與最佳化AI模型。此平台支援多種深度學習框架，並內建最佳化工具，可幫助使用者提升推理效能與開發效率，適用於各種AI研究與應用場景。

技嘉展示應用AI TOP Utility，其Z890 AORUS XTREME AI TOP系列提供適用於終端布署的AI解決方案。在AI TOP硬體上執行AI TOP Utility解決方案，可實現在地化的AI模型訓練與應用，其透過先進的記憶體擴充技術，支援頂尖開源AI模型，讓初學者和專家都皆能輕鬆進行LLM文字生成與LMM影像視訊創作。