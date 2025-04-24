台灣5G專利布局聯發科居冠 華碩超車鴻海原因浮現

隨5G進入變現期，5G產業創新發展聯盟指出，台灣5G標準必要專利（SEP）占全球6%，前2強分別是聯發科（2454）、華碩（2357）。整體來說，台灣專利的國際覆蓋廣度不如美國、中國大陸、韓國，產業界須正視不實施專利實體（NPE；俗稱專利蟑螂）帶來的訴訟風險。

工研院統計，全球5G專利總數達42萬件，2020年之後成長速度就趨緩，並慢慢往6G方向發展，華為穩居5G專利件數排名第一，高通第二，愛立信第三，三星第四，樂金第五，第六到第十名幾乎由中國大陸業者包辦。

台灣業者的5G專利數量以聯發科最多，專利件數4549件，全球排名僅19，第2名原本為鴻海（2317），持有5G專利3989件，第3名為華碩，專利2032件，但華碩在2024年超車鴻海，從第3名晉級第2，主因是2024年鴻海宣布將其4G及5G專利約6000多件全數賣給夏普（全球排名第15），售價7.87億元，以協助強化其網路通訊業務。

台灣5G專利布局積極者，還有宏達電（2498）、工研院、宏碁（2353）、緯創（3231）等。

5G產業創新發展聯盟指出，美國、中國大陸、韓國在5G專利布局積極，掌握的SEP數量就占全球7成，未來相關產品技術若牽涉5G標準，都需支付相關專利費給這些5G大國，其中中興跟華為就拿到40%專利擁有權，韓國三星經營多年，也在標準組織中具領導地位，台灣專利數量跟日本較為相近。

未來發展上除要避開SEP持有者的「專利傘」，聯盟也提醒，要注意NPE的潛在風險，這些機構俗稱專利蟑螂，不從事產品生產開發，專門收購專利並發動訴訟收取費用，甚至透過融資取得大量專利，形成一個商業操作模式，對產業造成壓力。

聯盟也提醒，在無人機產業也有類似現象，無人機廠大疆在4月15日才宣布新取得一項新專利，是將無人機控制系統結合5G通訊協定架構，用類似打電話方式對無人機進行連線管理，改變了大規模無人機通訊架構，預告未來無人機產業與通訊業的合作將是趨勢。

而不只是5G專利戰，無人機專利戰也正在全球開打，其中大疆更是要角，在原告與被告數量都穩居第一，各有上百件國際專利訴訟，這也是台灣要發展無人機國家隊格外需要注意的地方。