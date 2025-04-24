快訊

「沒給自己留餘地」習近平決意硬摃美國 外媒：川普恐須先打電話

只為入鏡拍照！阿里山「鏡頭君」清晨遭襲擊 年輕人夜衝轉鏡頭還比YA

涉嫌收錢包庇非法業者濫倒廢土 3警1稽查員收押禁見

台灣5G專利布局聯發科居冠 華碩超車鴻海原因浮現

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導

5G進入變現期，5G產業創新發展聯盟指出，台灣5G標準必要專利（SEP）占全球6%，前2強分別是聯發科（2454）、華碩（2357）。整體來說，台灣專利的國際覆蓋廣度不如美國、中國大陸、韓國，產業界須正視不實施專利實體（NPE；俗稱專利蟑螂）帶來的訴訟風險。

工研院統計，全球5G專利總數達42萬件，2020年之後成長速度就趨緩，並慢慢往6G方向發展，華為穩居5G專利件數排名第一，高通第二，愛立信第三，三星第四，樂金第五，第六到第十名幾乎由中國大陸業者包辦。

台灣業者的5G專利數量以聯發科最多，專利件數4549件，全球排名僅19，第2名原本為鴻海（2317），持有5G專利3989件，第3名為華碩，專利2032件，但華碩在2024年超車鴻海，從第3名晉級第2，主因是2024年鴻海宣布將其4G及5G專利約6000多件全數賣給夏普（全球排名第15），售價7.87億元，以協助強化其網路通訊業務。

台灣5G專利布局積極者，還有宏達電（2498）、工研院、宏碁（2353）、緯創（3231）等。

5G產業創新發展聯盟指出，美國、中國大陸、韓國在5G專利布局積極，掌握的SEP數量就占全球7成，未來相關產品技術若牽涉5G標準，都需支付相關專利費給這些5G大國，其中中興跟華為就拿到40%專利擁有權，韓國三星經營多年，也在標準組織中具領導地位，台灣專利數量跟日本較為相近。

未來發展上除要避開SEP持有者的「專利傘」，聯盟也提醒，要注意NPE的潛在風險，這些機構俗稱專利蟑螂，不從事產品生產開發，專門收購專利並發動訴訟收取費用，甚至透過融資取得大量專利，形成一個商業操作模式，對產業造成壓力。

聯盟也提醒，在無人機產業也有類似現象，無人機廠大疆在4月15日才宣布新取得一項新專利，是將無人機控制系統結合5G通訊協定架構，用類似打電話方式對無人機進行連線管理，改變了大規模無人機通訊架構，預告未來無人機產業與通訊業的合作將是趨勢。

而不只是5G專利戰，無人機專利戰也正在全球開打，其中大疆更是要角，在原告與被告數量都穩居第一，各有上百件國際專利訴訟，這也是台灣要發展無人機國家隊格外需要注意的地方。

5G 無人機

延伸閱讀

昶瑞機電5月下旬掛牌上櫃 舉行上櫃前業績發表會

美系外資調降6家蘋果供應鏈目標價 鴻海、大立光也難逃

美系外資有憂慮 一口氣調降這幾檔PC股評等及目標價

鴻海半導體布局 再下一城

相關新聞

M31報喜！與台積電合作 推進2奈米eUSB2 PHY IP技術

矽智財（IP）廠M31（6643）於24日宣布，其 eUSB2 PHY IP 已在台積電（2330）3 奈米製程成功完成...

6G標準年！聯發科：AI 應用成賣點 未來「不需講人話」

全球行動通訊標準組織的第三代合作夥伴計畫（3GPP）在2025年將啟動6G通訊標準制定工作，聯發科（2454）表示，AI...

預期漲價心理帶動買氣 中華電信4月iPhone買氣旺

川普關稅重創全球股市，中華電信（2412）董事長簡志誠認為，川普關稅影響不大，台商如果移動生產基地，以中華電信國際布局，...

廣達林百里迎76歲大壽將釋新展望 直言「AI 為最好的禮物」

代工大廠廣達（2382）董事長林百里於24日迎來76歲生日。回顧數年前他的一段談話，當時剛滿70歲的他直言，自己原本打算...

訊連攜華碩推「跨設備無縫協作」新解方！合推銷售方案

訊連（5203）24日宣布，與品牌大廠華碩（2357）（ASUS）深化合作關係，攜手參與由英特爾舉辦的「新一代Core ...

財務預測能靠 AI？專家曝「三大關鍵」缺一都會帶來混亂

在數位轉型浪潮下，AI雖然能為財務預測帶來前所未有的機會，但導入前提是企業內部的資料要夠乾淨、流程要夠標準化。專家提醒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。