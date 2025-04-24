6G標準年！聯發科：AI 應用成賣點 未來「不需講人話」

全球行動通訊標準組織的第三代合作夥伴計畫（3GPP）在2025年將啟動6G通訊標準制定工作，聯發科（2454）表示，AI應用將會是6G貼近消費者體驗的賣點，而安全跟省電將是附帶需求，目前全球電信業者也開始加速找變現模式，算力分享或打造自己的AI代理機制都有可行性，隨AI代理時代來臨，6G也將讓人類走入「不需要講人話」的時代。

6G標準開始制訂，2027～2028年就將進入6G時代，但究竟6G應用會是什麼？聯發科資深技術處長傅宜康參與5G產業創新發展聯盟會議時表示，聯發科過去三年跟各海外電信商廣泛交流意見，最後的心得是：與其等待答案，不如主動去參與制訂標準，「或許該反問自己：我們認為6G是什麼？」從被動化為主動。

2025年已經進入5G最後一個階段，他表示，6G或將在2028年開始，相對2024年跟電信業者談6G，大家還在糾結為何要6G？抱怨5G都還沒回收，網路利用率還很低，但2025年反應則好許多，雖然仍會有業者問，6G要如何變現？但大家態度已經有點轉變。

他指出，回顧每世代電信發展史，每一個新世代都帶來典範轉移及用戶體驗的大提升，現在即使不升級，什麼都不做，流量在2030年也會呈現4倍成長，不過也有人不同意，認為AI出現會幫助流量下降，眾說紛紜，但其實6G真正的價值不是更高的資料傳輸速度或容量，而是其他面向。

6G殺手應用為何？AI Agent將是要角

他認為，AI將是6G時代的關鍵角色，未來真正的變化會是Agent to Agent（代理對代理互相溝通），變成是「Token對Token」傳遞，未來人類或許將「再也不用講人話」就能完成溝通跟執行任務，也因此，電信商開始思考如何加速從5G回收，甚至在未來又要投資百千億元的6G上變現，目前業者找出兩可行方案，電信商打造自己的區域AI代理或將是其中一條路。

他表示，未來AI不可能100%都在手機運算，手機跟網路算力的分散化，會是必然趨勢，但基於隱私，也不會100%都放上雲端，其次，手機算力雖然會越來越高，但仍然有其侷限性，而AI模型也有不同容量，對資訊的理解也有不同取捨，開始有公司開發專業領域AI模型，未來不同手機或AI眼鏡跟AI模型會出現多元搭配可能。

他也提出未來在6G通訊上，service capacity（服務能量）會是挑戰，舉例來說，現在個人AI代理（AI Agent）是熱門議題，尤其協助用戶面對雲端上另一個AI代理處理事務，但能保留個人隱私，而電信業者在其中已出現兩種商模，一是在自己的網路中提供AI Agent一些特別資訊，二是把投資的算力分給用戶。

他舉例，一個用戶問手機AI：附近哪裡有好吃豆漿店，AI會查出一個答案，但可能該店現在大排長龍中，某電信的AI Agnet則可能查出附近也有好吃但人較少的名店，推薦給用戶。另外，由於個人手機算力不一定都很強，AI Agent要回答一個問題可能用很多流量並使用算力，又耗手機電力，故電信公司可能會分享一個算力機構，讓手機上傳問題給電信公司負責運算，最後把答案丟回，這樣不僅省流量也省電，答案出來的速度更快。

地面通訊＋衛星通訊，6G迎來新氣象

6G與衛星的結合也是一大商機。聯發科2020年就完成海事衛星的IOT-NTN測試，2023年開發手機衛星晶片，今他預估今年手機的衛星通訊業務會更蓬勃發展，現在的衛星智慧手機不只是傳訊息及影音串流，甚至是打電話滲透率都將提升，近兩年聯發科也完成Ku Band在車聯網及衛星廣播的驗證。

聯發科的5G數據晶片也善用AI技術，如透過AI做訊號傳輸最佳化，且不分食CPU或NPU的資源，同時有四大特點：1.透過預測流量節省電力，最多節電50%。2.更快的搜尋與重新連結網路，3.無縫切換穩定，4.可依市場、電信業者、設備設計需求自訂神經網路模型。

聯發科也透過在5G晶片搭配：AI 流量類型分類器（AI traffic type classifier）及4G / 5G 切換預測器（4G/5G switch forecaster），使數據傳輸的延遲低於80%。

他舉例，一般出國時人落地機場將手機開機時，手機並不知道人已在國外，所以在連線上會比較慢，但聯發科晶片做過特殊優化，可以快速識別國外頻率，另外日本電車的網路近期也頻傳塞車問題，聯發科也將晶片做場景識別，可以快速確認用戶在捷運車廂上，讓用戶玩大傳輸遊戲時改善體驗，另外諸如搭電梯時連線易斷訊，或爬山時訊號不佳等等，都可以透過優化改善提厭。

傳統衛星跟地面通訊過去是兩套完全不同的技術，但2025年進入6G標準指定年，他認為未來有衛星的6G將是一個新契機，將有助於增加頻段並提高通訊網路覆蓋率，同時6G對於消費者的意義，AI應用將是重要賣點，更安全跟更省電的通訊服務也將是技術發展趨勢。