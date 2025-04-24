威剛與技鋼雙強聯手 打造巴西全新伺服器產線

全球記憶體模組大廠威剛（3260）24日宣布與技嘉（2376）子公司技鋼 (Giga Computing) 合作，在巴西打造全新升級的伺服器產線。此次不僅展現威剛區域性的生產優勢，也藉由搭載威剛伺服器等級記憶體及存儲產品強化產品競爭力，聯手拓展拉丁美洲市場版圖。

威剛領先洞悉拉丁美洲市場崛起趨勢，早在十年前便進軍巴西，深耕生產、營銷等多元業務。自2016年於聖保羅設廠、2021年拓點瑪瑙斯，威剛以全自動化製程與高效產能，穩定供應區域市場，並於2022-2024連續三年榮獲「巴西卓越職場認證」肯定，顯示對員工與產品品質的高度承諾。

同時，威剛更積極放眼全球市場，憑藉優異品質和創新前瞻的技術，成為全球半導體產業鏈的重要成員。

威剛指出，今年首季巴西廠便與技鋼科技展開長期策略夥伴合作，設置全新伺服器產線，支援其在地化伺服器生產與組裝需求。威剛作為企業級客戶最值得信賴的技術夥伴，致力於協助客戶實現戰略目標，透過在地生產加速供應時效，並提供客製化規格與專業快捷的服務支援，全面滿足客戶在AI與高效運算時代對伺服器整合方案的各項需求。

威剛巴西業務副總Felipe Masselli則說，威剛在巴西深耕多年，不僅自有產品銷售亮眼，也扮演重要的產業供應鏈角色，相信此次與技鋼的產線合作，集結雙方頂尖的技術與產品資源，將為拉丁美洲伺服器市場注入嶄新的活水。