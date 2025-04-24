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預期漲價心理帶動買氣 中華電信4月iPhone買氣旺

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
iPhone示意圖。美聯社
iPhone示意圖。美聯社

川普關稅重創全球股市，中華電信（2412）董事長簡志誠認為，川普關稅影響不大，台商如果移動生產基地，以中華電信國際布局，可望掌握新商機。此外，因消費者「預期漲價」的心理，今年4月iPhone系列手機買氣有看到明顯提升。

川普關稅政策引發延後開賣及漲價的連鎖效應，任天堂新款遊戲機Switch 2暫緩在美國預購活動，後續售價受矚；中國兩大電商宣布4月起美國市場開始廠價，國際精品界由愛馬仕開第一槍，宣布自5月調漲美國市場售價。

外媒報導，川普關稅政策恐影響iPhone系列手機及iPad售價，不僅影響美國市場，更恐牽連全球售價，市場也盛傳，蘋果執行長庫克私下向美國商務部等官員，說明關稅對於iPhone價格的影響。

在一片漲價預期心理中，也引發民眾購買熱潮，電商、通訊通路及電信業者均觀察，近期市場買氣明顯增溫，因為預期漲價的心理因素，iPhone系列手機銷售成長四到五成。

中華電信個家分公司總經理胡學海表示，因為預期漲價心理，4月份iPhone系列手機銷售的確比較多，後續則要觀察經濟不確定性因素對於消費者荷包的影響。

中華電信 漲價 美國商務部

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