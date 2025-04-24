和碩巴淡島智慧工廠啟用 導入AI與5G技術
美國關稅戰衝擊全球供應鏈，代工廠和碩積極拓展製造布局，目前在全球逾13國設有據點，今天宣布印尼巴淡島智慧製造基地啟用，整合人工智慧（AI）、先進自動化技術與5G專網。
和碩發布新聞稿說明，為實現工業4.0願景，和碩與印尼最大數位電信業者Telkomsel建立策略合作，透過其企業業務單位Telkomsel Enterprise，於廠區內建置獨立組網（SA）5G專網，提供高可靠性與資安防護的連線環境。
Telkomsel也提供1200張SIM卡，整合工廠的物聯網（IoT）設備，達成即時機台監控與生產控管，並升級公共網路，支援巴淡智慧廠區員工的行動辦公需求。
和碩共同執行長鄭光志表示，和碩與Telkomsel的合作，為打造具適應力、互聯性與高效率的智慧工廠奠定關鍵基礎。透過穩定的5G網路與數位基礎建設，將大幅加速和碩在生產鏈中的數位轉型，進一步帶動印尼高科技產業的發展。
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