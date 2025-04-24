不畏美國退出巴黎協定 企業對高品質碳權需求仍持穩

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）24日表示，根據Sylvera最新一季的全球碳信用市場報告顯示，儘管全球對氣候變遷行動的支持出現雜音，企業對高品質碳權的需求仍持穩。今年首季碳權發行量為5,563萬份，與同期到期量5,456萬份相比，淨發行量的差距僅1.9%，遠低於去年同期51.8%的差距，供給需求相對吃緊為近年來罕見。目前企業對碳權需求穩定，一旦需求增加，可能推升碳權價格上揚。

TCDD 24日舉辦「4P翻轉綠色動力」研討會，邀請亞洲水泥（1102）首席副廠長陳志賢、台達電（2308）永續長周志宏，及多位學者、專家，共同探討減碳與企業永續發展的最新趨勢與做法。

Sylvera 亞太區負責人Louis Booth指出，儘管對抗氣候變遷近來有不少雜音，但企業淨零氣候行動依舊堅定。根據觀察，優質碳權將面臨供應緊縮，隨著企業堅持永續投資，對抗氣候變遷，有可能會推升碳權價格上漲。

Sylvera研究團隊指出，觀察首季全球碳權市場可發現，碳權淨發行量吃緊；減少毀林與森林退化導致的碳排放（REDD+）專案到期量仍是首季到期數量最多的專案類型；廢棄物管理專案到期占比達一成則是創下新高，沼氣和改進森林管理 （IFM） 的情況也很類似，顯示新興專案的重要性逐漸提升；市場結構逐漸趨於短期化與流動性導向，3-5年的天期是碳權市場主流。

TCDD理事長黃釗盈表示，Sylvera評級體系凸顯高品質碳權並非侷限於某單一類型，而是取決於執行準則的嚴謹度及項目數據的透明度，印證TCDD導入國際評級機制的重要性。藉由客觀分數和分析，市場參與者可以識別出真正高品質的碳權專案，以避免被低品質、誇大減量效益的專案所誤導。

尤其農業部在3月剛啟動全國首座林業碳權示範區，這座在臺東池上約72公頃的國有地種植13萬棵樹木，致力於打造大規模的自然碳匯，成為台灣發展自然碳匯的重要起點。農業部林業保育署也推動林產品碳匯試算平臺，作為全國性林產品碳匯試算與驗證工具的核心。

TCDD和Sylvera所提出的評估框架，可廣泛應用於臺灣本地的碳減量專案，尤其森林碳匯從基線設定、碳量監測到額外性分析，在本地性之外，也依循國際標準，確保每一公噸碳匯皆有據可查，提升其國際可信度。黃釗盈期許，透過這樣的評估框架，有助於台灣碳權取得國際認可，並吸引外資參與，如循環經濟等創新減碳模式，也能透過此評級機制建立市場信賴。