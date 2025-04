和碩印尼「AI、5G 工廠」啟用！攜 Telkomsel 推動智慧轉型

和碩(4938)24日宣布,位於印尼巴淡島的最新智慧製造基地正式啟用。該廠區整合人工智慧(AI)、先進自動化技術與 5G 專網,為展現公司在全球製造布局與數位轉型的堅定承諾。為實現工業4.0願景,和碩與印尼最大數位電信業者Telkomsel建立策略合作,透過其企業業務單位Telkomsel Enterprise,於廠區內建置獨立組網(SA)5G 專網,提供高可靠性與資安防護的連線環境。Telkomsel 亦提供多達1,200張SIM卡,整合工廠的物聯網(IoT)設備,實現即時機台監控與生產控管,並升級其公共網路,支援巴淡智慧廠區員工的行動辦公需求。

和碩總經理暨執行長鄭光志表示,此次與Telkomsel的合作,為打造具適應力、互聯性與高效率的智慧工廠奠定了關鍵基礎。透過其穩定的 5G 網路與強大的數位基礎建設,將大幅加速我們在生產鏈中的數位轉型,並進一步帶動印尼高科技產業的發展。Adis Alifiawan,Director of Spectrum Planning, Satellite Orbit Management, and DigitalInfrastructure Standardization at the Ministry of Communication and InformationTechnology也出席活動,他指出,和碩在巴淡的設廠,象徵著印尼在科技與資訊設備產業邁向新里程。我們不只希望成為科技產品的市場,更要成為創新的生產者與領導者。

該智慧工廠憑藉 5G 專網的低延遲與高穩定性,可整合數千個感測器與機器設備,並提高生產效率。印尼和碩聯合科技董事 Andy Hsieh 表示,這套系統實現全面的自動化作業、數據分析,並優化品質、成本及維修管理。Wong Soon Nam,Planning&Transformation Director of Telkomsel指出,本次合作延續了今年三月於巴塞隆納 MWC 期間與和碩 5G 簽署的合作備忘錄(MoU)。我們的專網解決方案將幫助和碩印尼廠全面強化製造效率、提升產能與市場競爭力。團隊有信心此合作將為印尼製造業注入數位動能,推動科技革新。

印尼製造業自2024年底逐步復甦,國內外訂單同步成長,2025年製造業GDP預估將成長 5.2%,展現出強勁的市場動能與投資吸引力。根據印尼工業部資料,製造業在2024年對國內 GDP 貢獻達 18.98%,較前一年有顯著成長,展示政府推動下游產業升級與技術創新已見成效。Director General of Metal, Machinery, Transportation Equipment and Electronics

Industry of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia ,Setia Diarta 表示,政府將持續鼓勵企業與電信業者攜手合作,讓製造業等各產業皆能善用最新技術,實現包容性與永續發展。

和碩永續目標

和碩的長期策略包括人工智慧、未來工作創新、商業競爭力、策略合作夥伴關係和組織重組。與 Telkomsel 的合作體現了該策略致力於面向未來的合作夥伴關係,以加速數位化進展。此外,智慧工廠亦體現和碩企業價值,包括客戶導向、績效導向、永續發展、團隊合作、創意思維、問題分析與積極參與。展望未來,和碩將積極探索如PEGAVERSE、未來移動、先進連網、永續生活與智慧機器人等前沿科技。

帶動在地經濟與培育創新人才

和碩在巴淡的投資除強化印尼在全球供應鏈的地位外,也創造就業機會、推動技術轉移,並協助當地培育數位與技術人才,符合未來產業發展趨勢。目前和碩在全球逾 13 個國家設有據點,持續於全球數位轉型進程中扮演關鍵角色,致力於建構具韌性、互聯性與創新驅動的製造生態系統。