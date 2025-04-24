快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

簡志誠：台廠若響應美國製造 中華電有潛在商機

中央社／ 台北24日電

針對美國對等關稅中華電信董事長簡志誠表示，關稅政策對中華電影響小；台廠如響應美國製造，對中華電而言也有新的機會，還出現潛在商機。

美國總統川普在4月初端出對等關稅震撼彈，影響多國經貿展望和台商企業布局。面對新的變局，中華電董事長簡志誠今天回應媒體表示，中華電偏向內需產業，川普關稅政策對中華電信而言，影響幅度非常小，相關的建設和資本支出都不會有變化，反而是出現潛在商機。

簡志誠進一步表示，由於關稅政策變化，各企業海外建廠可能會有新的計畫，確實有掌握到新的機會出現；而川普高唱「美國製造」，簡志誠認為，台廠如響應美國製造，對中華電而言也有新的機會。

中華電信在全球已有美、日、港、新、越、泰等，總計超過11個據點。市場消息指出，中華電接續幫助台積電打造在美國建廠所需的網路基礎建設，也拿下台積電在日本熊本建廠的合作案。

市場聯想，台積電擴大投資美國，對中華電而言，是新的合作機會浮現；但中華電未正面回應。

此外，美國川普端出對等關稅後，市場猜測iPhone價格將大幅上漲。中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電有觀察到4月的iPhone銷售確實有一小波成長；但長遠要觀察消費者受到經濟變化，消費支出是否有改變，未來都會嚴密觀察。

中華電信 美國 關稅

延伸閱讀

謝金河：美中關稅戰的底氣

川普真的服軟…預期未來市場情緒不會快速惡化！狄驤：但先以反彈看待

執政屆滿百日 川普經濟支持度掉到37%

分析：川普關稅鬆口 但美中談判不見得變容易

相關新聞

廣達林百里迎76歲大壽將釋新展望 直言「AI 為最好的禮物」

代工大廠廣達（2382）董事長林百里於24日迎來76歲生日。回顧數年前他的一段談話，當時剛滿70歲的他直言，自己原本打算...

訊連攜華碩推「跨設備無縫協作」新解方！合推銷售方案

訊連（5203）24日宣布，與品牌大廠華碩（2357）（ASUS）深化合作關係，攜手參與由英特爾舉辦的「新一代Core ...

財務預測能靠 AI？專家曝「三大關鍵」缺一都會帶來混亂

在數位轉型浪潮下，AI雖然能為財務預測帶來前所未有的機會，但導入前提是企業內部的資料要夠乾淨、流程要夠標準化。專家提醒，...

Meta宣布 開始在台灣與全球逐步推出Threads廣告

Meta最新推出的公開對話社群Threads每月活躍人數超過3.2億人，成長快速，且其中四分之三的人至少會追蹤一個商家。...

Threads開放廣告投放 在台灣與全球陸續推出

Meta旗下Threads原本被視為沒有廣告的社群平台「最後淨土」，每月活躍用戶數超過3.2億人，深受年輕人喜愛，不過M...

廣穎電通為專業攝影推出全新「Inspire」microSDXC 記憶卡

全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通（ Silicon Power，SP）今日推出全新「Inspire」microSDXC記憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。