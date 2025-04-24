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訊連攜手華碩推聯合銷售方案 衝刺 AI 應用布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
訊連科技24日宣布與品牌大廠華碩深化合作，推出跨設備無縫協作解決方案。圖／訊連提供
訊連科技24日宣布與品牌大廠華碩深化合作，推出跨設備無縫協作解決方案。圖／訊連提供

訊連科技（5203）24日宣布與品牌大廠華碩（2357）深化合作，推出跨設備無縫協作解決方案。訊連科技共同總經理林昭宏表示，推出聯合銷售方案旨在提供軟硬技術整合，也是對未來AI應用趨勢的共同布局。

林昭宏表示，透過與產業夥伴合作，希望讓AI技術更貼近消費者的日常生活，推動智慧生活的實現，一同加速AI PC生態系的建構與發展。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵表示，AI時代來臨，工具間的整合程度將直接影響創作的效率與品質，與英特爾、訊連科技合作，正是以此為核心。

訊連攜手華碩參與由英特爾舉辦的「新一代Core Ultra處理器技術交流暨AI PC體驗會」，共同展示雙方在AI技術與智慧裝置整合上的最新成果，包括主機板ROG Maximus Z890 Hero，支援Intel Thunderbolt Share技術，僅需一組鍵盤與滑鼠，即可輕鬆操控兩台電腦設備。

訊連指出，對於經常跨設備使用威力導演編輯多媒體影音的創作者而言，除確保其能在裝置間靈活切換，提升執行威力導演的流暢度與效率，也展現軟硬整合帶來的強大優勢與應用潛力。

訊連也持續積極開展AI應用，近期推出「AI 語音翻譯」功能，可將影片中講者的語音即時轉換為任意語言，並同步保留原有的語調與聲音特質。

AI 華碩 訊連

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