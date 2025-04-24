白沙屯媽祖進香倒數 遠傳出動通訊車、百名工程師全程待命

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖進香，即將於下周四（5/1）登轎起駕，徒步往返苗栗通霄白沙屯拱天宮與雲林北港朝天宮，展開為期10天9夜、全程約400公里的進香祈福行程。遠傳指出，今年報名信眾已突破30萬人，再度創下歷史新高，評估進香沿途的行動數據與語音需求，提前擴充超過400個既有基站、逾2倍的網路容量，更將出動行動通訊車佈署於沿途重要駐駕地點，並有超過百位工程人員全程待命，機動性應變隨香「香丁腳」的通訊需求，致力以最優質的通訊與網路品質應援全民一起「瘋媽祖」！

白沙屯媽祖進香活動擁有逾百年歷史，不僅是全台灣媽祖進香遶境活動中，徒步距離最遠的行程，且最大特色是行進路線、歇息停駕地點皆由媽祖「現場指示」，沿途充滿驚喜與挑戰。

遠傳表示，因應此習俗，除了預先在苗栗、台中、彰化、雲林4縣市可能行經路線擴充超過2倍的網路容量，更出動4G、5G行動通訊車，提前佈署於白沙屯拱天宮、回鑾駐駕的通霄慈后宮及沿途重要駐駕地點；逾百名工程師24小時全程待命，加上後端上百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，以迅速應變「移動長城」逾30萬信眾的網路需求，確保現場享有最順暢的網路體驗，方便隨香信眾隨時直播互動、視訊通話、拍照打卡，將白沙屯媽祖的保佑傳遞給最重要的親友。

白沙屯媽祖進香參與人數連年增加，今年已突破30萬香丁腳報名，較去年增加了12萬人，至28日報名截止更上看32萬人！中途加入或走散的信眾，可以透過下載即時定位APP，掌握白沙屯媽祖最新的所在位置，跟隨「粉紅超跑」不落單。遠傳指出，一如往昔，提前進行網路擴充與優化作業，在台灣民眾每個重要的祈福時刻，做最堅強的後盾。