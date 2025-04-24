廣達林百里迎76歲大壽將釋新展望 直言「AI 為最好的禮物」

代工大廠廣達（2382）董事長林百里於24日迎來76歲生日。回顧數年前他的一段談話，當時剛滿70歲的他直言，自己原本打算在70歲就退休、雲遊四海，但因緣際會巧遇「AI（人工智慧）」的崛起，而這剛好是他從小就嚮往的領域，因此才修改退休計畫、延到十年後（80歲）再退休，而他也將之稱之為「送給自己最好的生日禮物」。而本周六適逢「廣達37周年慶」，外界也預估年滿76歲的他，將親自現身發表最新的AI展望，吸引市場關注。

廣達近年以雲達搶進AI市場，不僅與輝達攜手推出專屬的推論伺服器MGX，也成功搭上了這波「AI巨浪」，而股價也受到市場利多的加持，自前年低點71元起漲，一路狂飆突破200元，帶動市值突破兆元大關。而林百里也因握有41.5萬張廣達持股，身價跟著水漲船高、突破百億元，超車鴻海（2317）創辦人郭台銘，名列《富比士》富豪榜的台灣首富，而今年AI人工智慧市場，雖然受到關稅等議題的波動衝擊，而產生些許的震盪，不過仍不影響題材本身的發展空間，而廣達24日雖以下跌作收，但收盤價230元，仍較當初上漲了223.94%，十分驚人。

打拚37年、一手建立電腦王國

事實上，林百里當初是在大約39歲時，選擇攜手現任副董事長梁次震，一起白手起家創辦廣達電腦，而兩人相識超過40多年的日子中，光是在廣達共事的時間，就達到了37年；此外，林百里的生日為4月24日，與生日緊隨其後的梁次震都是金牛座，不過梁次震的生肖屬虎，因此可得知他實際年齡比屬牛的林百里，還要小上一歲左右。而兩人每年的生日也都習慣一起度過，甚至有的時候還會選擇跟集團4月份固定活動「家庭日」一起辦理。

廣達如今穩坐電子代工股王寶座，林百里的身價跟著大漲。面對外界好奇，他一路是如何走來的？林百里則坦言，其實公司在AI伺服器領域耕耘已久，如今拚出亮眼成績並非巧合，雖然去年、前年的表現都很好，但對現在的自己而言，都已經成為了過去式，他直言，自己今年要更加努力，過去別人都說我們是烏龜，但我們就是要堅持下去，一路走到底，這就是所謂的堅持，而如今我已經可以很坦率的說：「我們的『硬件』絕對是最好的」。

林百里分析，自己過去讀書都讀不好，不僅物理不如人、數學不如人，自己只會組裝、只會好好鎖螺絲，因此只好讓自己成為最強的組裝代表。他說，其實自己是一個「黑手」，只會電腦的人，與從頂尖大學出來的人才不一樣，自己過去是讀公立大學，之前也不知道什麼是頂尖，事實上像是國外頂尖的史丹佛大學，因為是私立學校所以擁有很多資金，可以從全球請來很多精英進行研究、教學，當然很厲害，其中前幾名更是翹楚，就跟愛因斯坦一樣聰明。

林百里表示，要發展一個未知的產業，只能提早投入、提早起步；自己不是一開始懂這些，只是願意提早投入研究，並且剛好遇到近年大風大浪，剛好搭上這波風潮。他同時笑稱，能有如此成果，沒有大家想像中這麼神奇，只是因為自己的運氣很好。他也重申，自己始終不太會讀書，也不太會領導公司，但心中有一個強烈使命感，就是要做好的電腦工程師，也許這股「使命感」加上「願意提早做準備」，才能一步一步成長。

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