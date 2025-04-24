晶睿推AI自然語言搜索服務 矽谷擬成立全球設計中心

智慧安防品牌晶睿通訊發言人暨全球行銷處處長謝邦彥今天表示，晶睿的客戶多在美國，以軟體服務為主，不受美中關稅戰影響；今年除跨入歐洲市場，也將在美國矽谷成立全球設計中心，強化供應鏈。

晶睿通訊今天舉行媒體交流會，謝邦彥指出，智慧安防服務客戶以美國為主，並包括日本、澳洲及台灣市場，今年正式跨入歐洲市場。

晶睿引用研究機構統計，全球雲端安防市場成長迅速，預估至2030年將達到93億美元，年複合成長率高達19.91%。

謝邦彥說，為強化智慧安防服務，晶睿推出人工智慧（AI）自然語言搜索服務，不論是工廠安全維護、警察機關尋人及政府機關需求，只要輸入條件，如時間範圍、穿著特徵，「戴帽子且臉被蓋住的人」或「十字路口的白色SUV」等指令，即可迅速搜尋目標人車，不必像以往逐筆查找影像，更為省時省力。

晶睿說明，今年邁入25週年里程碑，將專注於雲端與AI應用的安防解決方案，包括加速雲端服務推進，成立美國設計中心，持續深化AI與雲端研發實力，推出智慧雲端安防平台全新AI應用。

而智慧雲端安防平台VORTEX新應用AI-Hub，提供整合深度搜尋（Deep Search）、智慧事件洞察、特徵再識別（Re-Search）及案例庫等功能，幫助用戶迅速獲取事件詳細資訊、精準查找關鍵人物與車輛，提升安防效率。

謝邦彥指出，企業購買晶睿的AI攝影機，可提供直接上雲端的智慧安防服務；即便未使用晶睿的AI攝影機，只要採用晶睿網路錄影機，一台錄影機可分享給32台其他品牌攝影機，同樣可使用智慧安防服務。