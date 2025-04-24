聯強加速印尼布局 雅加達運籌中心第二期啟用

聯強（2347）印尼(SMI-Synnex Metrodata Indonesia)日前舉行雅加達運籌中心第二期的啟用典禮，展現聯強對印尼市場深耕與持續成長的信心。聯強印尼2024年營收突破新台幣400億元，穩居印尼資通訊通路市場龍頭；未來在運籌二期啟用後，對產品代理、通路覆蓋度及降低營運成本，都有更大的助力，聯強印尼看好未來幾年，營收可望持續創高。

聯強2011年就與當地最大、歷史最久的電腦集團ME (PT Metrodata Electronics Tbk.)合資成立聯強印尼，透過聯強跨國營運經驗及與各大品牌商的長期合作默契，結合當地團隊的營運實力與通路人脈，攜手拓展這個全球第四大人口數的資通訊市場商機。合資以來營收快速成長，近四年更接連改寫歷史新高。2024年營收規模突破新台幣400億元大關，較合資時大幅增加近10倍，獲利更提升超過33倍，績效表現亮眼。

目前聯強印尼於全印尼29個主要城市，設有營運據點，第一線直接服務超過6,000家經銷通路，通路覆蓋包括系統整合商、電商、連鎖通路與資通訊門市等。搭配遍佈印尼的22座倉儲物流中心，聯強印尼成為唯一在印尼擁有完整在地佈局、覆蓋超過330座城市與所有主要島嶼的資通訊產品通路商。

印尼人口超過2.8億人，是全球第四大人口數的國家，目前亦處於經濟成長快速的階段。為強化產品完整度、通路覆蓋度、以及對原廠及客戶的服務效能，聯強印尼在2019年即在首都雅加達購地自建雅加達運籌中心，完工啟用後大幅提升服務效能與客戶滿意度；旋即投入運籌中心二期的投資，並於日前完工啟用，兩期總投資金額超過新台幣六億元。這一擴張將有助於聯強印尼因應快速成長的市場需求，可望進一步拉大與對手的領先距離。