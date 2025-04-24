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中華電Hinet滿30年 簡志誠：強化海地星空連結

中央社／ 台北24日電
中華電信。圖／中華電信提供
中華電信。圖／中華電信提供

中華電信Hinet滿30週年，董事長簡志誠表示，寬頻上網速度越來越快，面臨AI時代，中華電信網路要更進化，還要「海地星空」的連結，中華電過去在海纜、衛星投資達數百億，未來會持續投資，並爭取合作的衛星業者都在台設地面站。

HiNet今年迎向30年，中華電信董事長簡志誠今天對媒體表示，Hinet網路走過30年，面臨AI人工智慧時代，中華電信網路要更進化，還要海地星空的連結；換言之，延伸海纜、固網、微波、衛星的「海地星空」是中華後續投資和布建主軸。

中華電信個家分公司總經理胡學海表示，HiNet於1995年4月推出撥接（Dial-up）上網服務正式商用營運，1999年推出ADSL（Asymmetric Digital SubscriberLine）、2007年推出光世代網路服務（FTTx），2008年12月光世代客戶即突破100萬戶。

2022年底，隨著ChatGPT問世，全球邁向AI新浪潮，他表示，為迎接AI高速網路及多元應用的需求，HiNet光世代2023年推出300M、500M雙向頻寬，去年也推1G雙向上網，帶動台灣整體上網率於2024年衝到近9成，達88.4%。

胡學海表示，去年底Hinet寬頻用戶數為367.9萬戶，100M以下、100M到300M、300M以上用戶數占比各自約為3、3、4，300M以上高速用戶占比已從3年前的20%成長至45%。

簡志誠表示，寬頻上網速度越來越快，中華電多年來投資海纜和衛星，像是今年宣布投資的E2A海纜，就斥資新台幣40多億元，過去累積投資已有30多條海纜，「200、300億跑不掉」，而中華電在衛星方面的投資至少就超過百億元。

簡志誠表示，今年中華電投資的台灣聯外海纜有兩個新上線，分別為SJC2及Apricot，近期也宣布投資橫跨太平洋的E2A海纜，全台微波站則有超過50個。

衛星方面，簡志誠表示，目前市面上有4家低軌衛星業者，發射衛星的數量各有不同，中華電皆有接觸，Starlink的政策在有電信監理的國家不易落地，所以台灣和Starlink的合作面臨法規議題，中華電已和Oneweb合作、並和kuiper恰合作，與加拿大Telesat也談了許久，希望打造衛星充足頻寬和強化網路韌性。

中華電持續投資衛星，簡志誠說，與美國Astranis衛星公司接觸有超過1年以上，現在談定策略合作引進其第3代MicroGEO衛星，強化台灣上空的衛星通信容量，該合作衛星預計今年底發射，最快明年可提供整顆衛星頻寬專屬給台灣使用。

他也強調，中華電都向各個業者，不管高中低軌衛星，都爭取Gateway地面站要落地台灣，第二代Oneweb衛星有望在台設置地面站。

此外，在網路升級方面，簡志誠表示，因應AI時代，中華電規劃IDC升級AIDC，提供算力出租，中華電也布局APN全光網路，可串起所有的AIDC。

中華電信

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