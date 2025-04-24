訊連攜華碩推「跨設備無縫協作」新解方！合推銷售方案

訊連（5203）24日宣布，與品牌大廠華碩（2357）（ASUS）深化合作關係，攜手參與由英特爾舉辦的「新一代Core Ultra處理器技術交流暨AI PC體驗會」，共同展示雙方在AI技術與智慧裝置整合上的最新成果。訊連與華碩亦同步推出聯合銷售方案，旨在充分發揮軟硬體合作夥伴間的資源互補與整合優勢，為客戶提供更完整、高效的解決方案，引領台灣科技品牌在全球AI發展浪潮下的新一波成長。

聯手推動技術整合創新，設備協作提升剪輯靈活性

無論在產品開發或合作策略上，訊連科技始終堅持以使用者需求為核心。本次與華碩合作展示的主機板 ROG Maximus Z890 Hero，具備業界領先的效能與設計，且支援Intel Thunderbolt Share技術，僅需一組鍵盤與滑鼠，即可輕鬆操控兩台電腦設備，對於經常跨設備使用威力導演編輯多媒體影音的創作者而言，除確保其能在裝置間靈活切換，提升執行威力導演的流暢度與效率，亦完美展現軟硬整合帶來的強大優勢與應用潛力。

訊連共同總經理林昭宏表示，本次與華碩的合作不僅是軟硬技術的整合，更是對未來AI應用趨勢的共同佈局。透過與產業夥伴合作，我們希望讓AI技術更貼近消費者的日常生活，推動智慧生活的實現，一同加速AI PC生態系的建構與發展。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵表示，AI時代來臨，工具之間的整合程度將直接影響創作的效率與品質，華碩本次與英特爾、訊連科技合作，正是以此為核心，優化工作流程；無論是頂尖高效的硬體設備，還是針對不同客群量身訂製的多元解決方案，就是希望打造一個能即時回應其需求的完美平台，讓揮灑創意更事半功倍，隨心所欲！

跨越語言障礙，威力導演 AI 技術提升全球行銷效率

除攜手業界夥伴打造具前瞻性的軟硬整合解決方案，訊連科技更持續透過軟體功能創新，全面優化使用者體驗。近期推出的「AI 語音翻譯」功能，可將影片中講者的語音即時轉換為任意語言，並同步保留原有的語調與聲音特質。此功能不僅有效解決字幕與音訊不一致的問題，更大幅簡化傳統配音流程，無需重新錄製語音，即可從單一影片輸出多語版本，顯著提升多語內容製作效率，也為未來 AI 行銷影片的應用奠定堅實基礎。

在電商行銷蓬勃發展，並與 AI 技術深度結合的浪潮中，商業疆界早已突破地域限制與語言隔閡，邁向全球化與即時化的新時代。有了威力導演全新推出的「AI 語音翻譯」功能，創作者無需精通多國語言，即可迅速部署全球行銷內容，加速品牌觸及國際市場，全面擴大全球影響力。

突破創作邊界，訊連科技與華碩攜手推出專屬優惠

為使更多創作者以AI實現靈感，訊連也與華碩祭出專屬優惠，凡購買指定主機板就送威力導演365一年訂閱版，讓用戶即刻解鎖AI編輯工具的全方位升級。展望未來，訊連科技將持續引領 AI 與影音應用領域的技術發展，並整合硬體資源，協助用戶以更智慧、更具彈性的方式創作具國際視野的影音內容，共創用戶與品牌雙贏的新價值。