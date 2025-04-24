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Meta宣布 開始在台灣與全球逐步推出Threads廣告

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta宣布，開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告。路透
Meta宣布，開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告。路透

Meta最新推出的公開對話社群Threads每月活躍人數超過3.2億人，成長快速，且其中四分之三的人至少會追蹤一個商家。Meta宣布，開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告，提供品牌安全和適用性解決方案與廣告顯示位置篩選工具。無論是使用「高效速成+」或手動設定的一般行銷活動，都將預設啟用Threads 廣告，廣告主也可透過手動設定選擇關閉。

Meta指出，根據發現，個人化的內容是大家在Threads社群體驗的一部分，包含探索更多品牌與商家的內容，而廣告在個人化體驗中扮演關鍵角色。為了幫助大家挖掘感興趣的內容及連結喜愛的品牌，Meta 在台灣與全球陸續推出 Threads 廣告，並可在廣告顯示位置篩選工具中調整設定。在廣告管理員上，所有「高效速成+」或手動設定的行銷活動，Threads動態消息的全新版位將預設為開啟狀態，廣告主亦可自行調整選擇不在Threads投放廣告內容。

Threads廣告將陸續在台灣與全球等地向不同的廣告主推出，並將持續擴大適用範圍。即日起台灣的廣告主將可陸續開始運用Threads廣告，藉由擴大接觸持續成長的Threads社群，協助行銷活動發揮更大效益。廣告主只需在Meta 廣告管理員中勾選選項，即可將現有的Meta廣告行銷活動擴展至 Threads，無須客製化廣告素材或動用更多資源。這將協助商家在Meta旗下所有平台接觸到更多受眾，並提升廣告成效。

Meta Threads 廣告 社群

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