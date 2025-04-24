Threads開放廣告投放 在台灣與全球陸續推出
Meta旗下Threads原本被視為沒有廣告的社群平台「最後淨土」，每月活躍用戶數超過3.2億人，深受年輕人喜愛，不過Meta已決定進行調整，今天宣布開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告。
Meta發布新聞稿說明，即日起台灣的廣告主將可陸續開始運用Threads廣告，只需在Meta廣告管理員中勾選選項，即可將現有的Meta廣告行銷活動擴展至Threads，無須客製化廣告素材或使用更多資源。
為了確保用戶在Threads看見的內容達到理想平衡，Meta先前已在小型測試中密切觀察，經評估後進一步擴大Threads廣告的推行範圍。
Meta在平台中遞送廣告時，會將重心放在人們花較多時間與內容互動的版位，確保用戶看見與自身更相關的個人化內容。Meta也透過問卷調查等方式，了解每個人偏好的廣告，藉以投遞更能引起共鳴的內容。
Meta在Threads的廣告提供控制項，讓用戶自行設定與調整，例如遇到不喜歡的廣告，可選擇略過該廣告，或點選貼文的功能表隱藏廣告，甚至針對可疑的廣告提出檢舉。
此外，Meta持續測試Threads廣告的廣告顯示位置篩選工具，已在Facebook（臉書）與Instagram動態消息及Reels短影音上推出，支援超過30種語言。廣告顯示位置篩選工具運用人工智慧（AI）技術，讓廣告主選擇廣告要在何種敏感度的內容旁顯示。
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