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Threads開放廣告投放 在台灣與全球陸續推出

中央社／ 台北24日電
Meta今天宣布開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告。路透
Meta今天宣布開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告。路透

Meta旗下Threads原本被視為沒有廣告社群平台「最後淨土」，每月活躍用戶數超過3.2億人，深受年輕人喜愛，不過Meta已決定進行調整，今天宣布開始陸續在台灣與全球逐步推出Threads廣告。

Meta發布新聞稿說明，即日起台灣的廣告主將可陸續開始運用Threads廣告，只需在Meta廣告管理員中勾選選項，即可將現有的Meta廣告行銷活動擴展至Threads，無須客製化廣告素材或使用更多資源。

為了確保用戶在Threads看見的內容達到理想平衡，Meta先前已在小型測試中密切觀察，經評估後進一步擴大Threads廣告的推行範圍。

Meta在平台中遞送廣告時，會將重心放在人們花較多時間與內容互動的版位，確保用戶看見與自身更相關的個人化內容。Meta也透過問卷調查等方式，了解每個人偏好的廣告，藉以投遞更能引起共鳴的內容。

Meta在Threads的廣告提供控制項，讓用戶自行設定與調整，例如遇到不喜歡的廣告，可選擇略過該廣告，或點選貼文的功能表隱藏廣告，甚至針對可疑的廣告提出檢舉。

此外，Meta持續測試Threads廣告的廣告顯示位置篩選工具，已在Facebook（臉書）與Instagram動態消息及Reels短影音上推出，支援超過30種語言。廣告顯示位置篩選工具運用人工智慧（AI）技術，讓廣告主選擇廣告要在何種敏感度的內容旁顯示。

Meta Threads 廣告 社群

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