快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

宏達電攜手美國夥伴 推高齡沉浸式 XR 治療計畫

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）24日宣布，攜手美國電信廠AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司Mynd Immersive，以及美國合約復健服務提供商Select Rehabilitation，在全美高齡照護機構社區，共同推動新一代高齡沉浸式XR治療計畫。

此合作計畫於2025年第一季邁出關鍵一步，成功擴大全美數位健康照護版圖，將沉浸式XR治療平台 MyndXR及 VIVE XR Elite 導入超過150間高齡照護機構與社區，創下美國歷來最大規模的沉浸式 XR 高齡照護治療應用推行，預計可造福逾45,000位長者。

宏達電創辦人暨董事長王雪紅表示，高齡化是全球共同面對的挑戰，預估至2050年，全球65歲以上人口將超過16億人。看到宏達電的技術能為年長者帶來療癒與喜悅，令人深受感動。與 Mynd Immersive合作，希望在人們的生活中產生實質且正向的影響力，持續實踐HTC將科技及人文極致融合，釋放人們無限想像力，造福人類的願景。

Mynd Immersive 是業界專注於高齡沉浸式健康照護解決方案的領導品牌，透過與 HTC、AT&T 及 Select Rehabilitation 的合作，致力推動具臨床驗證的沉浸式治療模式，積極拓展物理治療、職能治療與語言治療等創新應用範疇。

Mynd Immersive 共同創辦人暨執行長 Chris Brickler 表示，虛擬實境將顯著提升銀髮族的生活品質與健康成果。如今，Mynd 已逐步成為健康照護中不可或缺的一環，無論在功能性治療、認知互動或照護人員訓練等層面，皆展現具體且持續的實質成效。

此次導入的 MyndXR 平台，結合 HTC 輕量化頭戴式裝置VIVE XR Elite，提供兼具舒適性、臨床導向設計與實證療效的 AR、MR、VR 沉浸式體驗，全面支援高齡照護機構的復健與照護應用需求。

作為美國大型合約復健服務提供商，Select Rehabilitation擁有逾2萬名專業治療師，現已於其合作機構社區導入 MyndXR 解決方案，進一步強化物理、職能與語言治療的實施成效。透過科技輔助治療，幫助長者在復健過程中獲得更多陪伴與支持，全方位提升長者在認知、情感與身體層面的整體福祉。

復健 美國

延伸閱讀

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

俞大㵢談陸進犯「台灣自己滅火」 馬文君：武器都沒到貨

【即時短評】俞大㵢的自己滅火論 點出台美關係的現實與無奈

愛迪達創史上最佳第1季業績表現 在關稅風暴前爆搶貨需求

相關新聞

Threads開放廣告投放 在台灣與全球陸續推出

Meta旗下Threads原本被視為沒有廣告的社群平台「最後淨土」，每月活躍用戶數超過3.2億人，深受年輕人喜愛，不過M...

廣穎電通為專業攝影推出全新「Inspire」microSDXC 記憶卡

全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通（ Silicon Power，SP）今日推出全新「Inspire」microSDXC記憶...

高雄台積電擴充第六廠…水電怎麼辦？高市經發局：未來規畫海淡廠

台積電高雄五廠陸續規畫中，2奈米P1廠預計下半年量產。 高市議員林智鴻今早在議會關心台積電若持續擴廠，P6廠預定地及水電...

威剛與技鋼聯手打造巴西伺服器產線 搶攻拉美新戰線

威剛科技宣布與技嘉科技子公司技鋼科技合作，在巴西打造全新升級的伺服器產線。此次不僅展現威剛區域性的生產優勢，也藉由搭載威...

台積電技術論壇宣布2028年量產A14製程技術 ADR大漲逾4%

台積電（2330）北美技術論壇在美國23日在加州聖塔克拉拉登場，公布最新一代A14製程技術，將在2028年開始提供晶圓代...

宏達電攜手美電信巨擘AT&T 推全美最大高齡XR治療計劃

宏達電（2498）24日宣布攜手美國電信巨擘 AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司 Mynd Immersive，以及美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。