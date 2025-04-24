廣穎電通為專業攝影推出全新「Inspire」microSDXC 記憶卡

全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通（ Silicon Power，SP）今日推出全新「Inspire」microSDXC記憶卡。這款高效能記憶解決方案，專為內容創作、掌上型遊戲以及 4K 影像製作等應用量身打造。

廣穎電通表示，Inspire 記憶卡符合 UHS-I U3 與 V30 影像速度等級，專為需要高速資料處理的使用情境設計，無論是在無人機或運動攝影機上錄製超高畫質 4K 影片，或於掌上型遊戲主機與 Android 裝置上進行專業內容創作與行動遊戲，皆能輕鬆勝任。該系列提供 128GB、256GB 及 512GB 等多種容量選項，滿足各類使用者的儲存需求；此外，更預計於今年第二季推出 1TB 大容量版本，專為高階使用者打造。

廣穎電通指出，Inspire 記憶卡採用先進的 3D TLC NAND 快閃記憶體技術，不僅提供卓越的效能表現，也確保長時間穩定運行。搭配 C200 USB Type-C 讀卡機使用時，更能突破 UHS-I 標準的傳輸限制，實現高效率資料傳輸。同時，256GB以上款式支援A2應用效能等級，讓Android 裝置上的應用程式啟動更快速、操作更順暢。Inspire記憶卡支援廣泛裝置相容性，並通過至少 10000 次插拔測試，讓使用者可自由在各種裝置間切換使用。

廣穎電通進一步表示，無論是操控無人機翱翔天際、捕捉精彩動作瞬間，或是隨時隨地展開遊戲體驗，Inspire microSDXC記憶卡都能為使用者帶來極致自由與強大效能。