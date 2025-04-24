高雄台積電擴充第六廠…水電怎麼辦？高市經發局：未來規畫海淡廠

台積電高雄五廠陸續規畫中，2奈米P1廠預計下半年量產。 高市議員林智鴻今早在議會關心台積電若持續擴廠，P6廠預定地及水電有無問題。高市經發局長廖泰翔回應，設置地點尊重台積電，除再生水外，海水淡化也在規畫中。

高市議會今天進行財政部門業務質詢，議員林智鴻指出，台積電日前法說會透露，未來會在台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠，經濟部長郭智輝也說「台積電第六廠的相關水電已經準備了」，希望經發局說明相關規畫。

經發局長廖泰翔表示，楠梓及橋頭再生水廠，2030年可提供10.5萬噸再生水，後續跟南科管理局合作擴充，隨廠商需求進行完整配套措施；高雄的用電量遠低於供電量，約只占50％至60％，整體來說，電力問題在於如何建立更穩定的饋線系統，楠梓產業園區已有提供變電所用地，可興建超高壓變電站，供電無虞、再生水也不排擠民生用水。

議員林智鴻提問，台積電若有第六廠，除楠梓再生水廠外，是否需要再建一座海淡廠。廖泰翔說，水利局已經在跟水利署討論海淡廠規畫，目前再生水廠擴充無虞，若後續半導體導體發展，當然需要更多水源供應。

林智鴻也追問，台積電若有第六廠，會設在什麼範圍。廖回應，尊重台積規畫，市府會做好最完全準備。

高市府水利局長蔡長展說，市府爭取在茄萣、永安一帶設海淡廠，預計每日供水10萬公噸，全案規畫中。