威剛與技鋼聯手打造巴西伺服器產線 搶攻拉美新戰線

威剛科技宣布與技嘉科技子公司技鋼科技合作，在巴西打造全新升級的伺服器產線。此次不僅展現威剛區域性的生產優勢，也藉由搭載威剛伺服器等級記憶體及存儲產品強化產品競爭力，聯手拓展拉丁美洲市場版圖。

在地生產、全球品質 威剛引領拉丁美洲產業鏈升級

威剛科技搶先洞悉拉丁美洲市場崛起趨勢，早在十年前便進軍巴西，深耕生產、營銷等多元業務。自2016年於聖保羅設廠、2021年拓點瑪瑙斯，威剛以全自動化製程與高效產能，穩定供應區域市場，並於2022-2024連續三年榮獲「巴西卓越職場認證™」肯定，顯示對員工與產品品質的高度承諾。同時，威剛更積極放眼全球市場，憑藉優異品質和創新前瞻的技術，成為全球半導體產業鏈的重要成員。

2025年首季，威剛巴西廠便與技鋼科技展開長期策略夥伴合作，設置全新伺服器產線，支援其在地化伺服器生產與組裝需求。威剛作為企業級客戶最值得信賴的技術夥伴，致力於協助客戶實現戰略目標，透過在地生產加速供應時效，並提供客製化規格與專業快捷的服務支援，全面滿足客戶在AI與高效運算時代對伺服器整合方案的各項需求。

十年深耕、全面升級 威剛聯手技鋼加速驅動伺服器新動能

威剛巴西業務副總Felipe Masselli表示：「威剛在巴西深耕多年，不僅自有產品銷售亮眼，也扮演重要的產業供應鏈角色，相信此次與技鋼的產線合作，集結雙方頂尖的技術與產品資源，將為拉丁美洲伺服器市場注入嶄新的活水。」技鋼科技美洲區行銷副總Chen Lee也表示：「我們很榮幸能與威剛科技合作，在巴西啟用全新的伺服器組裝產線。這項合作強化了我們在拉丁美洲的在地供應鏈佈局，大幅提升交貨速度與彈性，協助客戶更迅速地部署伺服器系統。透過結合雙方的專業優勢，我們將持續為南美市場提供穩定、高效且具競爭力的伺服器解決方案，開拓更多商機。」

展望未來，威剛與技鋼將持續深化雙強合作，以完整的伺服器解決方案、記憶體、存儲產品等，應對南方共同市場(Mercosul)國家AI與高效運算的伺服器市場需求，開啟更多創新應用的可能性，搶占新世代科技產業的先機。