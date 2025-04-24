宏達電攜手美電信巨擘AT&T 推全美最大高齡XR治療計劃

宏達電（2498）24日宣布攜手美國電信巨擘 AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司 Mynd Immersive，以及美國最大合約復健服務提供商（即第三方復健機構）Select Rehabilitation，於全美高齡照護機構社區共同推動新一代高齡沉浸式XR治療計畫。

此合作計畫於2025年第一季邁出關鍵一步，成功擴大全美數位健康照護版圖，將沉浸式XR治療平台MyndXR℠及VIVE XR Elite導入超過150間高齡照護機構與社區，創下美國歷來最大規模的沉浸式XR高齡照護治療應用推行，預計將造福逾45,000名長者。

Mynd Immersive 是業界專注於高齡沉浸式健康照護解決方案的領導品牌，透過與 HTC、AT&T 及 Select Rehabilitation 的合作，致力推動具臨床驗證的沉浸式治療模式，積極拓展物理治療、職能治療與語言治療等創新應用範疇。

Mynd Immersive 共同創辦人暨執行長 Chris Brickler 表示：「我們從創立之初便深信，虛擬實境將顯著提升銀髮族的生活品質與健康成果。如今，Mynd 已逐步成為健康照護中不可或缺的一環，無論在功能性治療、認知互動或照護人員訓練等層面，皆展現具體且持續的實質成效。」

本次導入的 MyndXR℠ 平台，結合 HTC 輕量化頭戴式裝置 VIVE XR Elite，提供兼具舒適性、臨床導向設計與實證療效的 AR、MR、VR 沉浸式體驗，全面支援高齡照護機構的復健與照護應用需求。

作為美國規模最大合約復健服務提供商，Select Rehabilitation擁有逾2萬名專業治療師，現已於其合作機構社區導入榮獲多項大獎的 MyndXR℠ 解決方案，進一步強化物理、職能與語言治療的實施成效。透過科技輔助治療，幫助長者在復健過程中獲得更多陪伴與支持，全方位提升長者在認知、情感與身體層面的整體福祉。

Select Rehabilitation 執行長 Anna Wolfe 表示：「與 Mynd 的合作，讓治療師能以更具意義與激勵性的方式與患者互動，進而實現具體的臨床成果。透過這些工具，我們正在打造未來的治療空間，而這一切，今日已實現。我們的治療團隊現在能在沉浸式環境中，引導長者進行例如關節活動度提升、肌力與步態訓練、空間感知發展，以及日常生活活動（Activities of Daily Living ; ADLs）等療程，讓復健過程不僅有效，更富有樂趣與參與感。」

HTC創辦人暨董事長王雪紅表示：「高齡化是全球共同面對的挑戰，預估至2050年，全球65歲以上人口將超過16億人。看到我們的技術能為年長者帶來療癒與喜悅，令人深受感動。我們很榮幸與 Mynd Immersive攜手合作，在人們的生活中產生實質且正向的影響力，持續實踐HTC將科技及人文極致融合，釋放人們無限想像力，造福人類的願景。」

目前，Mynd 團隊正以每周導入並培訓25間照護機構社區的速度穩步推展，逐步建立起沉浸式且具實證導向的高齡照護新標準，為全球數位健康產業開創全新里程碑。