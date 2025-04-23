三星闢謠停產傳聞 記憶體廠轉單恐落空

市場近期盛傳，記憶體晶片龍頭三星擬於今年4月終止1z製程8Gb LPDDR4記憶體生產，惟三星出面闢謠，強調「一切生產均按進度進行」，否認相關傳言，也讓市場原期盼南亞科（2408）、華邦等台廠承接三星釋出的市場份額轉單效應落空。

受轉單期待落空衝擊，南亞科23日股價在大盤勁揚648點下，逆勢收黑，終場收38.6元、跌0.75元，跌幅近2%；華邦早盤一度勁揚逾4%，終場漲幅收斂，以當日最低價15.6元收市，漲0.2元，漲幅約1.3%，走勢不如大盤強勁。

市場日前傳出，三星陸續通知客戶，將於2025年4月終止1z製程8Gb LPDDR4記憶體生產，並要求客戶6月底前完成最後買進訂單，最遲10月前出貨，相關消息引發高度關注，三星則告知媒體否認此消息。

業界人士指出，DDR4雖效能不及DDR5，但仍普遍應用在各類消費性電子產品，尤其三星是業界龍頭，停產「茲事體大」。以這次傳出停產的1z製程8Gb LPDDR4為例，多數應用在手機上，且DDR4規格眾多，仍是業界主流DRAM品項之一，三星不太可能完全消失在這塊市場。

三星停產消息不僅在台灣引發熱議，大陸市場也高度矚目，尤其大陸DRAM龍頭長鑫存儲早已覬覦三星DDR4市占多時，對岸媒體積極訪查詢問三星後，綜合新浪網等陸媒報導，三星回應陸媒指出，「一切生產均按進度進行」，否認停產傳聞。

不具名的本土記憶體模組廠透露，該公司與三星往來的DDR4品項，三星仍持續出貨中。

業者指出，三星、SK海力士、美光近期確實主攻獲利、毛利較高的DDR5以及高頻寬記憶體（HBM）等產品，並將部分DDR4產能調配升級轉至生產相關高毛利品項，但這不等於減產，尤其DDR4應用仍很多，三星不可能瞬間拋棄客戶與生意不做。

展望後市，研調機構集邦科技（TrendForce）認為，受美國祭出對等關稅政策影響，記憶體產業提前出現備貨潮，帶動本季DRAM、NAND Flash價格上漲，惟這波價格上漲動能可能僅限於第2季，主因美系品牌對關稅敏感，將記憶體需求提前至今年上半年，改變傳統季節性模式，預期美國關稅政策最終走向，將成為下半年記憶體市場供需與價格變化最重要觀察指標。