亞大、矽品精密簽訂合作備忘錄 培育中部半導體封測人才

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
亞大校長蔡進發(前排中)、矽品精密行政長簡坤義(左二)代表簽約，攜手培育AI人才。亞洲大學提供
亞大校長蔡進發(前排中)、矽品精密行政長簡坤義(左二)代表簽約，攜手培育AI人才。亞洲大學提供

台灣半導體封測產業居全球領先地位，為因應全球相關領域高階人才的需求，亞洲大學與國際知名封測大廠矽品精密，23日簽署產學合作備忘錄。由亞大校長蔡進發、矽品行政長簡坤義代表簽署，雙方將共同推動一系列深度合作計畫，在亞大「中部半導體基地」，培育未來半導體封測產業的關鍵人才。

蔡進發表示，台灣擁有全球最完整的半導體產業鏈，其中封裝測試技術已達世界頂尖水準。面對自動駕駛、AI運算與高效能運算等新興應用快速成長，封測產業扮演關鍵角色。

矽品精密積極佈局中部地區，擴增產能與技術能量，也同步加快人才招募腳步，此次與亞大聯手展開校園實習、專題研發、學用接軌等多元合作模式，為學生提供進入世界級半導體企業機會，也展現了大學辦學與產業需求高度整合的實力。

蔡進發指出，亞大過去10多年來培育了大量半導體人才，學生畢業後有好表現，有上百人在全球大廠如：蘋果電腦、高通、台積電（2330）等全球大廠工作。資電學院專注於AI半導體、醫療晶片、無人機、資訊安全等領域研發。

亞大也鼓勵同學取得NVIDIA、Amazon等國際證照，在國外起薪可達7到10萬元美金，亞大計畫引進海外學生，擴大學術與產業的國際影響力。

簡坤義提到，矽品近期大規模擴廠佈局中台灣半導體封測基地，預計3年內將提供約8,000人的就業機會，將促進區域產業鏈整合並帶來就業熱潮。此次與亞大的產學合作，目的在建立在地升學、就業及扎根的教育發展模式。

簡坤義說，亞洲大學在AI、智慧製造與IC設計的課程設計，與產業連結上表現卓越，為中部地區科技人才與國際接軌的重要推手。在全球競才的關鍵時刻，矽品與亞大攜手共進，也特別打造非理工科系的設備人才職訓班，實現學用無縫接軌，強化職場即戰力。

亞大資訊電機學院院長許慶賢表示，亞大致力於打造中台灣半導體人才重鎮，並積極參與教育部、產發署推動的「半導體產學攜手合作計畫」。亞大除規劃完整的半導體課程模組外，也積極與業界龍頭企業合作，透過業師進駐教學、專題指導與業界實習，提升競爭力。

未來，雙方將持續拓展合作層面，為台灣半導體封測產業注入源源不絕的人才動能。他說，「學生畢業即就業、上線即戰力，是亞大、矽品共同努力的目標。」

此次雙方產學合作重點涵蓋了學生實習計畫：依學生專長與志向，媒合至矽品台中、彰化等廠區參與月薪實習；專題與技術合作：師生與矽品工程師合作進行實務導向的研發專題；人才預備課程與技術講座：由矽品提供最新技術脈動與業界需求，強化學生產業接軌力；校園徵才與就業輔導活動：建立從學校到職場的銜接機制，鼓勵學生返鄉就業。

半導體 矽品

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