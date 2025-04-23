東典光電為「擴充營運」斥資1.5億元 再簽2採購合約

光通訊濾片大廠東典光電（6588）於23日晚間代孫公司科沃斯先進發重訊宣布，團隊為滿足未來生產及營運所需，將斥資1.5億元簽訂包括「桶槽設備採購及工程」、「自動化入出料工作站及儀控系統工程」等2項合約，而交易對象暫定為宇善石化工程開發、宇誠精密技術工業，不過團隊在正式簽約前、將先跟二家業者進行比價、再行議價，最終再交由經營團隊來做出決定。而這2筆工程的款項，也將依合約書付款條件之進度及比例來付款。

國內知名光通訊濾片供應業者東典光電，為母公司東鹼（1708）於2000年5月15日、為生產光通訊元件濾光片而成立的子公司，團隊發跡於宜蘭五結，也是台灣本土起家的一大光通訊品牌，近年專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，旗下主力產品為「光學薄膜濾光片」，也擁有生產包括高密度多工分波器 (DWDM)、低密度多工分波器 (CWDM)、GFF濾波器、波段分波器的技術實力。

對此，東典光電解釋，薄膜濾光片是一種光學元件，薄膜濾光片的設計和製造利用了光的干涉現象，能夠選擇性地透過、反射或吸收特定波長的光，若應用在光通信的領域中，該元件也用於調節信號的波長，確保信號的清晰傳輸，因此在5G及AI的時代格外受到重視，而東典光電近期股價也因此利多而成功大漲，與其他數檔光通訊大廠攜手亮燈漲停。