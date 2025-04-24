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vivo 搶家用機器人商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
vivo自研MR頭戴裝置，提供用戶即時空間感知的能力，以實現完美的人機互動。vivo／提供
vivo自研MR頭戴裝置，提供用戶即時空間感知的能力，以實現完美的人機互動。vivo／提供

手機品牌大廠vivo宣布成立「機器人Lab」，藉此爭取家用機器人龐大發展機會，引發外界高度關注。vivo執行副總裁胡柏山指出，公司將透過自有的vivo藍心大模型強化機器人的理解與回應能力，並延伸至智慧家庭應用，為用戶帶來非凡的便捷體驗。

根據市調機構Ark Invest預測，在AI大模型與市場需求加持下，人形機器人市場規模三級跳，預估至2027年可望超過20億美元（約新台幣650.47億元），較2024年大幅成長15倍以上，若將家庭和其他機器人合併計算，部分市調機構則是看好將衝上24兆美元（約新台幣784.8兆元），顯現出消費市場蘊含的龐大發展機會。

相較於其他聚焦工業或人形機器人領域的同業，vivo目前正積極聚焦於家庭教育與銀髮陪伴等生活場景，從情感層面切入，致力解決用戶在真實生活中的需求，而此一策略也符合智慧手機品牌在消費端領域的應用願景，同時也能提升品牌價值，並增加用戶黏著度以及信任感。

胡柏山表示，當前的AI與機器人，分別代表數位世界與物理世界的技術高峰，但兩者其實尚未完美整合，vivo期望透過手機產業的技術與場景優勢，打造連接兩個世界的橋樑。

據了解，vivo此次成立的機器人Lab，主要是立基於該公司過去十年來在AI大模型與影像領域的技術積累，並已逐步孵化出機器人的「超級大腦」與「智慧之眼」；依託於vivo「藍科技」在AI大模型與影像領域的深厚累積，搭載vivo自行研發的MR頭戴裝置，提供用戶即時空間感知的能力，藉此實現完美的人機互動。

胡柏山強調，隨著AI技術日益強化與進步，機器人應用已經不再是遙不可及的事情，甚至很快就會進入人們的日常生活中，而vivo採取透過「逐漸突圍、沿路下蛋」的策略，能讓AI技術走出實驗室，同時真正走進用戶的真實生活。

業界人士分析，vivo透過成立機器人實驗室，一方面宣示進軍家庭機器人市場的決心，另一方面也象徵品牌價值持續升級，並將消費性產品的戰場從手機延伸至家庭機器人，透過積極布局、提前卡位等策略，有助於擴大市場領先優勢。

AI vivo 機器人

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