鴻海半導體布局 再下一城

鴻海（2317）昨（23）日代子公司鴻元國際投資股份有限公司公告，以總交易金額155億日圓（約新台幣35.89億元），取得夏普福山雷射（Sharp FukuyamaLaser CO., LTD.）所有股權。此舉將深化鴻海在半導體與零組件布局，夏普則淡出零組件業務，專注經營品牌事業。

夏普表示，此次分割業務轉讓，是為了推動夏普轉型為品牌企業，以及輕資產化的經營策略，藉此將集中資源在品牌事業。夏普表示，在與鴻海討論過程中，收到鴻海旗下鴻元國際投資提出的建議，將由鴻元規劃取得夏普福山雷射全數股份。

鴻海董事長既夏普會長劉揚偉之前表示，夏普的目標是轉型成輕資產公司，其中，保留並強化品牌業務，並淡出相機模組、面板、半導體與雷射等零組件事業。

夏普也指出，確立「強大的品牌企業SHARP」的目標，推進以品牌業務為核心的業務轉型。