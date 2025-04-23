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鴻海集團跨航太 收購富蘭登 旗下京鼎投資20億取得51%股權

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎，董事會決議以每股138元、總交易金額20.05億餘元，收購富蘭登科技股份有限公司（富蘭登）51%股權。 路透
鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎，董事會決議以每股138元、總交易金額20.05億餘元，收購富蘭登科技股份有限公司（富蘭登）51%股權。 路透

鴻海（2317）集團旗下半導體設備廠京鼎昨（23）日宣布，董事會決議以每股138元、總交易金額20.05億餘元，收購富蘭登科技股份有限公司（富蘭登）51%股權，並取得董事會過半席次，取得實質控制權。

公司預期，此舉可望擴大半導體事業垂直整合版圖、拓展客戶群並跨足航太領域，看好三大綜效，有助於降低對單一客戶的依賴，同時切入航太等高附加價值產業，並整合關鍵技術。

富蘭登成立於1994年，實收資本額2.85億元，專注於半導體製程設備與航太設備的技術服務與維修。

2024年全年營收約10億元，主要客戶為國內外晶圓製造廠。富蘭登長期深耕半導體維修領域，成功切入先進製程產線。

京鼎表示，此次交易將以京鼎帳上現金支應。交割完成後，富蘭登將成為京鼎控制之子公司。雙方將透過此次合作整合資源。

京鼎預期，該交易最快今年第2、3季完成交割，屆時富蘭登將納為子公司，並認列營收。

京鼎表示，透過此次收購案，將有助於布局多元客戶，強化營運動能，拓展客戶來源，優化營收結構，降低對單一客戶的依賴，提升營運韌性與長期競爭力。

此外，拓展多元產品，藉此切入高附加價值業務，京鼎預期，結合富蘭登在航太維修領域的技術優勢，切入航太等高附加價值產業，藉由技術互補拓展業務布局，擴大成長動能。

另一方面，也可整合關鍵技術，強化製造整合能力，京鼎預計，富蘭登專精於機電技術，京鼎則具備機構製造優勢，雙方技術互補。透過整合，提升半導體製程設備的製造整合能力，強化市場競爭力。此次收購案將鞏固京鼎在半導體設備產業的領先地位，並拓展至航太新領域，展現多元客戶、產品與長期經營決心，同時強化營運韌性。

半導體 營收 航太

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