聯電訂單未受關稅戰影響

聯電（2303）昨（23）日表示，雖然今年營運不確定性相當高，不過，目前訂單表現沒有出現變化，預期今年整體成熟製程產業可望成長個位數，且聯電成長動能將高於產業平均，其中，22／28奈米製程將是今年營運成長主要動能。

近期美國加徵關稅風暴壟罩全球，法人關注聯電訂單是否受到影響，聯電財務長劉啟東指出，聯電當前訂單動能沒有受到影響，聯電除了在台灣之外，在日本、新加坡及中國等地都設有廠區，加上客戶群豐富，後續又有與英特爾合作的12奈米製程開發案，代表後續又有美國生產基地加入營運行列，公司將能有效應對未來營運變化。

劉啟東強調，現階段市場不確定性相當高，因此對於下半年營運能見度仍相當有限，後續亦將視市場需求狀況，調整未來營運預測。

從產業面來看，劉啟東預計，全球整體成熟製程市場產值將年增個位數水準，由於新加坡第三期新廠即將進入試產階段，以及已經量產的南科12AP6廠產能加持，研判聯電全年成長動能可望超越整體市場平均水準。

劉啟東指出，從客戶當前釋出的訂單來看，聯電今年22及28奈米製程產能需求將會是成長動能最高的產能，且觀察本季營運表現，12吋需求高於8吋晶圓，其中，22奈米製程出貨量可望季增雙位數。

劉啟東認為，進入第2季後，消費性、運算及網通等需求可望同步成長，其中，向上成長的應用面包含NAND Flash控制IC、影像處理器（ISP）、WiFi，至於消費性應用將會是由數位電視、機上盒等相關IC需求引領，車用市場則表現相當疲弱，因此仍舊保守看待車用晶片領域。在晶圓製程及先進封裝領域布局，劉啟東說，會專注在與英特爾的12奈米製程開發上。