聯電財務長：目前沒有併購案

先前市場傳出美國晶片廠格羅方德正與聯電（2303）尋求合併的可能，不過，聯電財務長劉啟東昨（23）日重申，「目前沒有正在進行中的併購案，但會持續尋求合作機會與探索不同的可能，提高股東價值與回報。」一席話耐人尋味。

日前外媒指出，格羅方德與聯電探討合併可能性，若合併成真，有望成為全球第二大晶圓廠，僅次於台積電。聯電當時否認傳聞。

劉啟東昨天不評論市場謠言，並回應，「相關議題非常敏感，必須由涉及的公司正式公告說明，」但從聯電角度看，公司一直尋找提升股東價值的方式，只要有可以幫助增加競爭力與股東價值的事情，公司一定會進行評估。劉啟東強調，目前並沒有正在進行的合併案，可是會持續尋求合作機會，進而提高股東價值與回報。

業界分析，兩家公司在成熟製程是競爭對手，合併無法發揮一加一大於二的效果，雙方若要聯姻，仍有不少挑戰要突破。