聯電EPS 0.62元 19季低點 新加坡P3廠明年量產

晶圓代工廠聯電（2303）昨（23）日召開線上法說會，公布首季財報，受一次性價格調整與地震影響，即便出貨量持平，但毛利率仍跌破三成，稅後純益77.77億元，季減8.5%，年減25.6%，每股純益（EPS）0.62元，下探近19個季度來低點。

共同總經理王石表示，今年首季晶圓出貨量持平，業績符合預期，而年初進行的一次性價格調整，也反映當前市場狀況，上季營運亮點是22/28奈米製程營收創下新高，占總營收37%。

聯電法說會重點

聯電第1季毛利率26.7%，季減3.7個百分點，年減4.2個百分點，營益率16.9%，季減2.9個百分點，年減4.5個百分點，稅後純益77.77億元，季減8.5%，年減25.6%，每股純益0.62元。

細分銷售地區別，第1季營收仍主要來自亞洲，比重達66%，北美次之、達22%，日本5%，歐洲7%；以應用別區分，通訊占多數，營收比重達40%，消費性提升至34%，電腦11%，其他約15%。

王石進一步表示，其中，22奈米營收季成長46%，主要來自OLED顯示器驅動IC、影像訊號處理器（ISP）、數位電視、WiFi與音訊編解碼器等應用。

王石點出，隨著客戶加速轉向22奈米邏輯與特殊製程平台，以支援新一代產品應用，預期在接下來的幾個季度將會有更多22奈米產品投片。

此外，在新加坡的第三期晶圓廠（P3）也在本月初正式啟用，新增的22奈米產能將支持聯電未來的成長，新廠的產線目前已進入試產階段，預計將於2026年初開始量產。