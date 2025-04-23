特斯拉上季獲利跳水 市場憂心台鏈有壓

特斯拉上季獲利跳水，並取消先前對今年銷售將成長的預測，外界憂心，恐衝擊相關供應鏈貿聯-KY（3665）、和大、乙盛-KY、華孚、聯嘉等後市營運。

其中，貿聯主要供應電源管理線束；和大為特斯拉減速齒輪箱主力供應商；乙盛主要供貨特斯拉系列車種電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件；華孚主要負責供應Cybertruck的車用顯示器支架，近年來也切入車身結構件；聯嘉供應電動皮卡CyberTruck前車燈模組。不過，相關公司不評論單一客戶訂單動態。

美國對等關稅衝擊效應持續擴大，和大集團董事長沈國榮表示，「今年美國車市肯定不好」，因為美國本身沒有汽車零組件供應鏈，除了車用電子之外，80%至90%的零組件仰賴進口，現在關稅戰讓零組件進不來，市場將面臨「沒有零組件可以組裝車子」的窘境。

關稅戰讓生產成本大增，加上整體景氣不佳，物價上漲，民眾消費意願或能力降低，也會影響買氣；然而，美國沒有高鐵及捷運，往來還是要靠州際公路，對此，沈國榮預期，美國車市今年可能會衰退10%至15%。（記者陳昱翔、藍珮禎、邱馨儀、蕭君暉、宋健生）