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昶瑞機電5月下旬掛牌上櫃 公司切入無人機為營運添新動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
昶瑞機電董事長蔡翔如（左）、總經理楊偉成（右）展示最新開發的無人機動力模組。記者宋健生／攝影
昶瑞機電董事長蔡翔如（左）、總經理楊偉成（右）展示最新開發的無人機動力模組。記者宋健生／攝影

DC直流馬達吊扇龍頭廠昶瑞機電（7642）預計5月下旬由興櫃轉掛牌上櫃，董事長蔡翔如23日表示，公司除深耕DC吊扇，今年也將切入無人機產業，最新開發的無人機動力模組預計下半年開始出貨，預期全年營收可望有雙位數增長。

昶瑞今年3月21日通過櫃買中心上櫃申請後，24日將舉辦上櫃前業績發表會，5月上旬進行競拍作業，預計5月下旬正式掛牌上櫃。昶瑞今年第1季合併營收2.05億元、年增12.3%，以目前接單狀況來看，上半年營收有望優於去年同期，下半年營運也會優於上半年。

昶瑞創立於2011年，目前資本額2.65億元，專注於提供DC直流馬達吊扇整機，中大型、戶外防水使用、自有設計與極高效能為其獨家特點。

尤其，快拆結構專利、模組化設計，讓昶瑞的吊扇產品，成為美國、澳洲、歐洲高端市場的主流選擇，近期推出單火線牆控技術產品也開始供應品牌大廠，有望進一步帶動未來營收成長。

在產品營收結構上，昶瑞的DC直流馬達吊扇占比93.6%，其他產品包括DC吊扇馬達、電控、無人機動力模組、發射器、燈具、燈板、葉片及紙箱包材等占比6.4%。

公司ODM業務主要聚焦北美、澳洲、歐洲等家用及商用DC吊扇中高階客製化產品市場。各市場比重方面，美洲占比66.7%、台灣占比26.5%、歐洲占比5.4%、亞洲占比1.4%。

除了吊扇產品外，昶瑞近年積極切入無人機產業，專注開發中大型無人機動力模組，其無人機動力模組已通過日系大廠測試認證且效能優於同業，預計今年下半年開始出貨，將成為公司未來成長的第二動能。

總經理楊偉成表示，無人機動力模組初期已接獲約100套試產訂單，預期明年出貨上看500至1,000套，2027年保守估計達2,000套。

昶瑞去年合併營收9.58億元，毛利率29.7%，較去年同期28.6%增加1.1個百分點，稅後淨利1.69億元、年增16.8%，每股稅後純益6.4元。興建中的龍井二廠將新增2條DC吊扇生產線及一條無人機動力模組生產線，整體DC吊扇年產能將由40萬台增加到60萬台。

龍井新廠預計今年底完工，明年正式投產，可望增加產能以滿足吊扇與無人機客戶需求，其中，美系客戶已預定龍井二廠六到七成產能，需求看到2027年。

無人機 營收

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