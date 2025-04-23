世界先進處分轉投資大陸公司股權 估處分利益1.54億元

世界先進（5347）23日公告公司董事會通過處分轉投資大陸公司四川易沖有限公司股權，估處分利益1.54億元。因應晶豐明源重組，公司決議以現金對價方式處分四川易沖股權。

世界先進公告，處分公司轉投資大陸公司股權(透過參與大陸公司資產重組交易)，交易數量：7,979仟股、每單位平均價格：人民幣16.02元，交易總金額：人民幣128百萬元。交易相對人:上海晶豐明源半導體股份有限公司。預估處分利益為人民幣31百萬元(折合新台幣約1.54億元)。

世界先進公告，為參與上海晶豐明源半導體股份有限公司(以下簡稱晶豐明源)以定向發行股份、可轉換公司債券及/或支付現金的方式取得四川易沖科技有限公司(以下簡稱四川易沖)股東所持有之股權以進行併購案，公司處分持有四川易沖全部股權予晶豐明源。

世界先進說明，公司於民國114年3月12日向經濟部投審司遞交擬以長期持有為目的參與晶豐明源併購公司轉投資四川易沖股權，將原持有之四川易沖股權轉換為晶豐明源股份(係為大陸上市公司股份)，特案申請取得大陸上市公司股權許可，交易金額為人民幣35百萬元(折合新台幣156百萬元，依CPS淨值(核閱前)人民幣947百萬元*本公司持股比3.72%計算)，金額未達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定之資訊公開申報標準與取得會計師合理性意見情形。

不過，因晶豐明源重組交易期限為民國114年4月底，世界先進說明，公司民國114年4月23日董事會決議以現金對價方式處分四川易沖股權，並向投審司撤銷民國114年3月12日之申請。